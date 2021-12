L’ancien chanteur non vacciné de Cro Mags, John Joseph, dit qu’il a battu Omicron en « investissant » dans son système immunitaire

Ancien CRO-MAGS leader Jean-Joseph dit qu’il a battu COVID-19 en « investissant » dans son système immunitaire.

L’homme de 59 ans, qui est également auteur, triathlète Ironman et partisan d’un mode de vie végétalien et propre, a partagé la nouvelle de son diagnostic dans un Instagram vidéo plus tôt dans la journée (lundi 20 décembre).

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je porte ma chemise ‘Virus’. Tu sais pourquoi ? J’avais le soi-disant virus de la mort pour lequel ils arrêtent tout. L’omicron. Oh mon Dieu ! monde.

« Devinez quoi. Quelques jours [later], je suis de retour à la putain de normal », a-t-il poursuivi. « Pourquoi pensez-vous que c’est? C’est parce que j’ai investi dans mon système immunitaire. Je prends soin de moi-même. j’ai jeûné, [ate] beaucoup de fruits, beaucoup de thés, beaucoup de vitamine C bio et différentes boissons. Et tu sais quoi? Je ne prends toujours pas ce putain de coup. Je n’en prends aucun. Ce n’est que moi. Je ne dis à personne d’autre quoi faire.

« Le problème maintenant, c’est la portée excessive, comme ces enculés du gouvernement qui disent: » Oh, oui, il va y avoir beaucoup de maladies et de morts chez les non vaccinés. » Vraiment ? Dis-le-moi, mec.

« Fuck ce show de merde. Ce gouvernement signe maintenant de la merde pour enfermer des enculés qui ne prennent pas le vaccin. Les non vaccinés ne sont pas le problème. Si vous avez trois putains de vaccins et que vous attrapez toujours le coronavirus, vous devez demander vous-même ce qui se passe putain. C’est la vraie putain d’affaire.

« Quoi qu’il en soit, la voix de la putain de raison. Tu confies ta santé à ceux qui profitent de ta maladie. » Joseph ajoutée. « Pensez-y une putain de seconde. Pensez à la déconnexion qu’il vous faut pour confier votre santé à ces enculés. Tous – Pfizer, J&J [Johnson & Johnson], Moderne, putain AstraZeneca – des putains de sociétés corrompues. Fais quelques putains de recherches. Avant, ils étaient tous sûrs et efficaces ; maintenant le J&J, oui, ça provoque des caillots sanguins.

« Réveillez-vous, les gars. On vous joue, putain, et c’est la réalité de la situation. »

En mars 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19, Joseph a déclaré que personne n’abordait « le vrai problème » – que manger des animaux est mauvais pour la santé humaine.

Un an plus tôt, Joseph, qui est l’auteur du livre « La viande est pour les chattes », qui attaque le mythe selon lequel les hommes ont besoin de viande pour être en forme et forts, a dit GQ.com que son régime à base de plantes est « une seconde nature à ce stade ». Il a expliqué: « Vous savez, nous regardons tout ce que nous mettons dans nos voitures, nous sommes obsédés par les moindres détails de toutes ces sortes de choses. Mais quand il s’agit de ce que nous mettons dans notre corps, mec, si vous lisez l’étiquette et vous ne pouvez pas prononcer cette merde, vous ne devriez pas la manger. Notre corps est notre seul véhicule pour traverser la vie. «

On pense que le nouveau coronavirus est originaire de l’un des nombreux « marchés humides » de Wuhan, en Chine, ainsi appelé parce que les animaux sont souvent abattus directement devant les clients. Ces marchés mettent les gens et les animaux vivants et morts – chiens, poulets, cochons, serpents, civettes, etc. – en contact étroit constant.

Aux États-Unis, plus de 61% de la population sont actuellement complètement vaccinés contre le coronavirus, tandis que plus de 72% ont reçu au moins une injection, selon les données de la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Plus de 805 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Selon le CDC, les personnes non vaccinées sont 10 fois plus susceptibles d’être testées positives pour COVID-19 que celles qui sont vaccinées et qui ont reçu un rappel. Les personnes non vaccinées sont également 20 fois plus susceptibles de mourir du virus.

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.

En 2019, Joseph et batteur Mackie Jayson est parvenu à un accord avec CRO-MAGS fondateur Harley Flanagan concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan se produit désormais sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson fonctionnent comme CRO-MAGS « JM ».



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par John Joseph (@johnjosephcromag) Mots clés: cro-mags Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).