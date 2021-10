L’ancien chauffeur de Hoy a fait plusieurs « arrangements », disent-ils | Instagram

Il y a quelques jours, il y avait une énorme inquiétude au milieu de l’émission après avoir appris que la belle actrice Leticia Calderón elle a été hospitalisée. C’était la même ancienne animatrice du programme Hoy qui a partagé une photo sur laquelle on pouvait la voir canalisée et dans une chambre d’hôpital.

Léty Calderon À ce moment-là, il n’a pas dit ce qui s’était passé, mais a exprimé plus calmement à ses partisans que tout allait bien et qu’il s’agissait d’une opération de la vésicule biliaire. On disait qu’il s’agissait seulement de l’intervention programmée ; Pourtant, le magazine TV et Notes assure qu’il y a plus et que l’animatrice et comédienne aurait pris quelques « arrangements ».

Selon une source présumée proche de Leticia Calderón, la protagoniste d’Esmeralda aurait profité de l’intervention dans sa vésicule biliaire pour faire quelques ajustements esthétiques. La publication assure que la belle femme aux yeux verts aurait subi une liposuccion du dos, puisqu’elle avait quelques poignées d’amour suite à la baisse de son rythme de vie due à la pandémie et autre chose, elle les aurait augmentées !

Les allégations indiquaient que Lety serait passé d’implants de 200cc à 250cc, une légère augmentation de taille ; mais la source a indiqué que cela, plus que de la vanité, était pour des indications médicales, puisque ses anciens implants auraient expiré leur cycle et pour des raisons de sécurité, un changement de ceux-ci était favorable.

L’ancien chauffeur de Hoy a fait plusieurs « arrangements », disent-ils. Photo : Instagram.

La source a assuré que Leticia Calderón ne considère pas l’intervention comme une dépense, mais comme un investissement, car lorsqu’elle est une personnalité publique, elle doit toujours être belle. Il a souligné que ce que l’actrice ne toucherait pas, c’est son visage, car elle dit qu’elle ne veut pas avoir l’air étirée, alors elle n’applique que des crèmes et des traitements non invasifs dessus.

Il a avoué au magazine que l’actrice serait prise en charge par sa mère et ses enfants et que sa convalescence se passait plutôt bien. En revanche, il a partagé qu’il reprendrait le travail très bientôt, puisque l’ex de Juan Collado a plusieurs propositions pour revenir au théâtre et qu’avec son expérience, il peut même se permettre de choisir et de refuser des rôles.

Quelques jours après son opération, Lety a partagé dans une interview que c’était quelque chose de différent, car elle avait la peur qu’elle n’avait pas eue avant d’entrer dans une salle d’opération. La belle blonde a indiqué qu’elle avait pensé qu’elle ne s’en sortirait probablement pas et qu’elle s’inquiétait de ce qui arriverait à ses enfants.

Calderón a expliqué qu’il avait tout précisé avant la procédure, que sa famille serait celle qui s’occuperait de ses enfants lorsqu’il sera absent, même lorsque son père, Collado, a le droit légal, mais n’est pas en mesure de prendre charger. Il a également avoué que son plus jeune fils est conscient de tout ce qu’il a et de ce que ce serait pour chacun, « jusqu’au dernier crayon ».

Léty Calderon Elle a été l’une des femmes les plus aimées et admirées dans le monde du divertissement, non seulement pour son talent et sa beauté, mais pour son intégrité et pour élever seule ses deux enfants après que Juan Collado a commencé une relation avec l’actrice, Yadhira Carrillo.