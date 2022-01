L’ancien chef antiterroriste du Kazakhstan arrêté à la suite de manifestations

L’ancien chef de l’agence de contre-espionnage et de lutte contre le terrorisme du Kazakhstan a été arrêté pour tentative de renversement du gouvernement à la suite de violentes manifestations que le président a imputées à des terroristes soutenus par l’étranger.

L’arrestation de Karim Masimov a été annoncée samedi par le Comité de sécurité nationale, que Masimov a dirigé jusqu’à ce qu’il soit destitué cette semaine par le président Kassym-Jomart Tokayev.

Les autorités affirment que les forces de sécurité ont tué 26 manifestants lors des troubles de cette semaine et que 18 agents des forces de l’ordre sont morts. Plus de 4.400 personnes ont été arrêtées, a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur.

LE DIRIGEANT KAZAKH A ORDONNE L’USAGE DE LA FORCE MORTELLE SUR LES « TERRORISTES »

Les manifestations dans ce pays d’Asie centrale étaient les plus répandues depuis l’indépendance du Kazakhstan de l’Union soviétique en 1991.

Les troubles ont commencé dans l’extrême ouest du pays lors de manifestations contre la forte augmentation des prix du gaz de pétrole liquéfié, largement utilisé comme carburant pour les véhicules. Les manifestations se sont étendues à la plus grande ville du pays, Almaty, où les manifestants ont saisi et incendié des bâtiments gouvernementaux.

Des soldats kazakhs patrouillent dans une rue après des affrontements à Almaty, au Kazakhstan, le vendredi 7 janvier 2022. (Associated Press)

À la demande de Tokayev, l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire dirigée par la Russie de six anciens États soviétiques, a autorisé l’envoi d’environ 2 500 soldats, pour la plupart russes, au Kazakhstan en tant que soldats de la paix.

LE PRÉSIDENT DU KAZAKHSTAN DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE, LES PROTESTATIONS CONTRE LA BAISSE DU PRIX DU CARBURANT DEVIENNENT VIOLENTES

Une partie de la force garde des installations gouvernementales dans la capitale, Nur-Sultan, ce qui « a permis de libérer une partie des forces des forces de l’ordre kazakhes et de les redéployer à Almaty pour participer à l’opération antiterroriste », selon un déclaration du bureau de Tokayev.

Tokayev a déclaré vendredi qu’il avait autorisé les forces de sécurité à tirer pour tuer ceux qui participaient aux troubles. Samedi, aucun incident n’a été signalé dans l’immédiat à Almaty. La police a dispersé une manifestation et arrêté des personnes dans la ville d’Aktau, tandis que des coups de feu sporadiques ont été entendus à Kyzylorda, a indiqué l’agence de presse russe Sputnik.

Des gens passent devant des voitures, qui ont été incendiées après des affrontements, dans une rue d’Almaty, au Kazakhstan, le vendredi 7 janvier 2022. (Associated Press)

Spoutnik a signalé plus tard un affrontement à l’extérieur d’Almaty sur la route principale menant au Kirghizistan, mais sa taille et son intensité n’étaient pas claires. Le diffuseur Internet russe Dozhd a déclaré que la police avait tiré des armes en l’air et au sol à l’extérieur de la morgue de la ville.

LA MAISON DU PRÉSIDENT DU KAZAKHSTAN INCENDIE ALORS QUE LES PROTESTATIONS S’INTENSIFIENT : RAPPORT

Aucun détail n’a été donné sur ce que Masimov, l’ancien chef de l’agence de sécurité, aurait fait qui constituerait une tentative de renversement du gouvernement. Le Comité de sécurité nationale, successeur du KGB de l’ère soviétique, est responsable du contre-espionnage, du service des gardes-frontières et des activités antiterroristes.

Une voiture, qui a été incendiée après des affrontements, est vue dans une rue d’Almaty, au Kazakhstan, le vendredi 7 janvier 2022. (Associated Press)

Bien que les protestations aient commencé comme des dénonciations du quasi-doublement des prix du GPL en début d’année, leur propagation et leur intense violence indiquent qu’elles reflètent un mécontentement généralisé dans l’ex-république soviétique dirigée par le même parti depuis plus de 30 ans.

De nombreux manifestants ont crié « Vieil homme dehors », une référence à Nursultan Nazarbayev, qui était président depuis l’indépendance du Kazakhstan jusqu’à sa démission en 2019 et a oint Tokayev comme son successeur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nazarbayev, qui a reçu le titre « ebasy », ou chef de la nation, a conservé un pouvoir substantiel à la tête du Conseil de sécurité nationale. Mais Tokayev l’a démis de ses fonctions de chef du conseil au milieu des troubles de cette semaine, visant peut-être une concession pour apaiser les manifestants.

Nazarbaïev est resté invisible pendant le chaos, mais samedi, son porte-parole a déclaré que Nazarbaïev était dans la capitale et « appelait tout le monde à se rassembler autour du président du Kazakhstan pour surmonter les défis actuels et garantir l’intégrité de notre pays ».