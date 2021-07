L’ancien chef de cabinet de Meghan Markle et Harry fait allusion aux plans d’« influenceurs à impact social » | Royale | Nouvelles

Catherine St-Laurent, qui a quitté son poste de chef de cabinet après moins d’un an mais reste conseillère du duc et de la duchesse de Sussex, a qualifié le couple de “dirigeants incroyablement talentueux et créatifs”. Et elle a fait allusion aux plans futurs de Harry et Meghan après que le couple a abandonné ses fonctions royales l’année dernière, affirmant qu’ils “ont le potentiel d’être des leaders très influents dans l’espace à impact social” et qu’elle a hâte de “continuer à en faire partie “.

Mme St-Laurent a déclaré : « Ce fut une expérience incroyable.

« Ce sont des leaders incroyablement talentueux et créatifs.

“Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de le faire, de pouvoir être avec eux dans leur voyage.

“Le temps que j’ai passé avec eux était incroyablement gratifiant.

“Je pense qu’ils ont le potentiel d’être des leaders très influents dans le domaine de l’impact social.

“J’ai hâte de continuer à en faire partie.”

Mme St-Laurent a quitté ses fonctions de chef de cabinet des Sussex et de directrice générale de leur fondation caritative Archewell en mars.

Mais elle reste une conseillère principale d’Archewell.

Les Sussex vivent en Californie après avoir quitté les fonctions royales.

Le couple a été occupé à lancer de nouvelles carrières à travers l’étang.

Ils ont conclu des accords lucratifs avec Netflix et Spotify pour créer des émissions et des podcasts.

Harry a également décroché un certain nombre d’emplois, notamment celui de responsable de l’impact dans la société de coaching BetterUp.

Et il a sorti sa série documentaire Apple TV sur la santé mentale avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, en mai.

Harry et Meghan prennent actuellement un congé parental après la naissance de leur fille Lili le mois dernier.