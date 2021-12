L’ancien chef de Formule 1 déclare que Lewis Hamilton « ne mérite pas le titre de chevalier » alors que la FIA confirme que le septuple champion pourrait être puni pour avoir sauté la cérémonie du titre de son rival Max Verstappen

Toujours sous le choc d’une fin déchirante à la saison de Formule 1 2021, Lewis Hamilton a reçu des critiques intempestives de la part de deux des plus hautes personnalités du sport.

Hamilton était en route vers la victoire lors de l’épreuve décisive pour le titre à Abu Dhabi le 12 décembre, loin devant son rival au championnat Max Verstappen, et en passe de remporter un huitième titre mondial, un record.

Hamilton était sous le choc alors que son titre s’évaporait en quelques minutes

Le monde du sport a été stupéfait lorsque Verstappen a eu l’opportunité de décider du championnat dans le dernier tour

La catastrophe a ensuite frappé lorsqu’un accident de Nicholas Latifi a fait sortir une voiture de sécurité tardive, permettant à Verstappen de changer de pneus et de se rapprocher.

Une prise de décision sans précédent et controversée des commissaires de course a ensuite permis à Verstappen de remporter le titre dans le dernier tour, qui a dûment arraché le championnat à Hamilton au cinquième virage.

Dans la finale la plus époustouflante que le sport ait jamais vue, Hamilton a été sous le choc, mais a été magnanime après la course en félicitant Verstappen pour sa première couronne.

On a peu entendu parler du Britannique depuis, mais il a cependant obtenu son titre de chevalier trois jours après la défaite lorsqu’il a été honoré par le prince de Galles au château de Windsor.

Hamilton est sans doute le plus grand sportif britannique de tous les temps, mais certains ne sont pas heureux

Hamilton est statistiquement le pilote le plus titré de l’histoire du sport, dépassant plusieurs records de longue date de Michael Schumacher ces dernières années.

Il est également un fervent défenseur des droits de l’homme et des animaux, et a même lancé sa propre commission pour ouvrir la F1 à des personnes d’horizons plus variés.

Hamilton continue d’utiliser son statut pour tenter sa chance, portant un casque arc-en-ciel dans les régions du monde où l’homosexualité est illégale

Cependant, tout le monde n’est pas impressionné par les réalisations révolutionnaires de Hamilton sur et en dehors de la piste, l’ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone critiquant son récent honneur.

« Seules les personnes qui ont vraiment fait quelque chose pour le pays devraient être anobli », a-t-il déclaré à n-tv.

«Je ne pense pas que beaucoup de gens qui sont anoblis maintenant le méritent vraiment.

Ecclestone a fait des déclarations de plus en plus étranges depuis sa retraite

« Ils gagnent tous beaucoup d’argent et en font don à des œuvres caritatives, mais ils n’ont rien fait de spécifique pour le pays. »

L’homme d’affaires de 91 ans a également attaqué le patron de l’équipe Mercedes de Hamilton, Toto Wolff, qui a soumis deux protestations à la suite de la finale controversée du championnat.

Après avoir vu les plaintes rejetées, Mercedes a alors déposé son intention de protester auprès de la Cour d’appel internationale de la FIA, qu’ils ont ensuite retirée.

Un Wolff vidé a parlé à Sky Sports clairement encore sous le choc de la fin de la saison

Wolff a expliqué la décision dans une interview, tout en mettant en doute l’avenir de Hamilton, et Ecclestone n’était pas content.

« D’autres membres de l’équipe étaient probablement aussi en colère », a déclaré Ecclestone. «Mais il était le seul à le montrer.

« Si Mercedes ne remporte pas le championnat rétrospectivement, il devrait au moins obtenir un Oscar pour son jeu d’acteur. »

Avec la suppression de la toile de fond de la protestation de Mercedes, le gala de remise des prix de fin de saison de la FIA a eu lieu jeudi, Verstappen recevant son trophée de championnat détenu par un pilote Mercedes au cours des sept dernières années.

Verstappen a battu Hamilton au plus grand trophée du sport automobile

Hamilton et Wolff n’ont pas assisté à l’événement, qui a vu le président de la FIA Jean Todt céder la place à Mohammed Ben Sulayem alors que son mandat de 12 ans prenait fin.

Cependant, plus de controverse a éclaté depuis la cérémonie, Ben Sulayem suggérant que Hamilton pourrait être puni pour ne pas avoir assisté à l’événement.

Le règlement sportif de la F1 stipule que les pilotes qui ont terminé premier, deuxième et troisième du championnat doivent être présents, mais le finaliste Hamilton était introuvable.

.

L’ancien patron de Ferrari Todt a quitté son poste de président de la FIA après un séjour de 12 ans

Et le règne de son remplaçant a déjà commencé de manière controversée

Valtteri Bottas, troisième, était présent avant son transfert chez Alfa Romeo, mais il n’y avait aucun signe de Hamilton

« En fin de compte, les règles sont les règles », a déclaré Ben Sulayem.

« C’est facile d’être gentil avec les gens. Et ce n’est pas cher d’être gentil. Et c’est aussi pour motiver les gens. Mais définitivement, s’il y a une infraction, il n’y a pas de pardon là-dedans.

« Le pardon est toujours là, mais les règles sont les règles. Nous regardons les règles.

« Et je dis toujours : les règles ne se font pas. Un humain les a fabriqués… et ils peuvent être améliorés et modifiés par les humains. Les règles sont donc là pour être améliorées.

« Je sais que Lewis est vraiment triste de ce qui s’est passé et un mot que je dirais est qu’il est brisé. Mais il faut regarder s’il y a eu une brèche.

« Je ne peux pas [say for now]. Cela ne fait que quelques heures que je suis président et je viens de commencer à donner des réponses sans revenir sur les faits.

