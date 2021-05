L’ancien chef de la Formule 1 Max Mosley décède à 81 ans après une bataille contre le cancer

Max Mosley, l’ancien président de l’instance dirigeante mondiale du sport automobile, la FIA, est décédé à l’âge de 81 ans.

Mosley est devenu président de la FIA en 1993 après avoir occupé des postes administratifs antérieurs dans le sport automobile, notamment au sein de la Formule 1. Il a rempli trois mandats en tant que président avant de démissionner en 2009.

Mosley luttait contre le cancer

L’ancien chef de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a confirmé la nouvelle lundi après la bataille courageuse de Mosley contre le cancer.

«Max était comme une famille pour moi. Nous étions comme des frères », a déclaré Ecclestone. «Je suis content d’une certaine manière parce qu’il a souffert trop longtemps.

Mosley, né à Londres le 13 avril 1940, était le fils du leader fasciste britannique des années 1930, Sir Oswald Mosley.

En 2008, il a remporté une affaire de confidentialité contre le journal News of the World après avoir imprimé des photographies et publié une vidéo de son implication dans une séance de sexe sadomasochiste.

Il a été rapporté par le journal comme une “ orgie nazie malade ” mais le juge Eady n’a trouvé aucune preuve de thèmes nazis dans son jugement. Il a également déclaré qu’il n’y avait aucune défense d’intérêt public dans l’enregistrement clandestin de la session.

Mosley a connu une tragédie familiale en 2009 lorsque son fils Alexander est décédé à l’âge de 39 ans. Le coroner a jugé que la mort d’Alexandre était due à un abus de drogues non dépendant.

Mosley senior a étudié à l’Université d’Oxford, où il a lu la physique, mais a ensuite suivi une formation d’avocat et est devenu avocat spécialisé en droit des brevets et des marques.

Son amour de la course automobile a commencé dans sa jeunesse et il a été impliqué dans la Formule 2 pour Brabham et Lotus avant de prendre sa retraite en 1969.

Il a fondé une entreprise de construction automobile, March Engineering, et a supervisé ses affaires juridiques et commerciales de 1969 à 1977.

Il est devenu le conseiller juridique officiel de l’Association des constructeurs de Formule 1 (FOCA) au milieu des années 70 et a contribué à l’élaboration d’un accord de paix entre celle-ci et la FISA, l’instance dirigeante de la F1 à l’époque.

Il est devenu président de la FISA en 1991 et, deux ans plus tard, a succédé sans opposition à la FIA.

Il a supervisé les réformes de la sécurité dans le sport qui ont suivi la mort d’Ayrton Senna au Grand Prix de Saint-Marin en 1994.

Jean Todt l’a remplacé à la présidence de la FIA en 2009. Depuis, Mosley avait fait campagne pour une réglementation plus stricte de la presse.

L’équipe Williams Racing a été l’une des premières à rendre hommage, tweetant depuis son compte officiel: «Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien président de la FIA, Max Mosley.

«Nos condoléances vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.»