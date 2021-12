L’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, serait décédé à 82 ans

L’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid (D-NV) serait décédé à l’âge de 82 ans. Reid a été chef du Sénat pendant huit ans avant que le républicain du Kentucky Mitch McConnell ne prenne la relève.

Reid a joué un rôle important dans l’adoption de la législation Obamacare ainsi que dans l’élimination de l’exigence de 60 voix pour mettre fin à l’obstruction systématique contre tous les candidats au pouvoir exécutif et les candidats judiciaires autres que la Cour suprême.

Le journaliste du Nevada, Jon Ralston, a tweeté la nouvelle et a déclaré: « Harry Reid, probablement l’élu le plus important de l’histoire du Nevada, est décédé à 82 ans. Mes condoléances à sa famille et à ses amis. »

« J’aurai beaucoup à dire sur Reid, que j’ai couvert pendant trois décennies et demie et sur lequel j’écris un livre. C’était une figure remarquable, sous-estimée et incomprise par beaucoup, avec tant de traits contradictoires. J’aurai tout dans le livre. Je ferai aussi une chronique bientôt », a ajouté Ralston.

Le directeur du Centre UVA pour la politique, Larry Sabato, a répondu à Ralston : « Oui, condoléances à sa famille en particulier. J’ai enseigné à l’un de ses fils il y a de nombreuses années @UVA.

Récemment, l’aéroport de Las Vegas a officiellement changé de nom pour devenir l’aéroport international Harry Reid, 73 ans après avoir été nommé en l’honneur du sénateur du Nevada Patrick McCarran.

L’Associated Press a rapporté qu’en février, la Commission du comté de Clark avait approuvé à l’unanimité le changement de nom de l’aéroport après que des rapports sur « l’histoire de la perpétuation du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme » de McCarran aient commencé à faire surface.

Depuis 1948, l’aéroport porte le nom de McCarran en raison de la réputation du sénateur en tant que fervent défenseur de l’industrie aéronautique.

