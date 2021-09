L’ancien chef de la patrouille frontalière émet un avertissement grave sur qui se faufile dans ⋆ 10z viral

Publicité

L’ancien chef de la US Border Patrol, qui a été contraint de quitter son poste par Joe Biden cette année, a lancé un terrible avertissement.

Rodney Scott a déclaré qu’à partir du jour de l’inauguration, il avait été témoin du “changement sismique sans précédent de la politique de sécurité aux frontières et d’immigration” qui, selon lui, avait “créé la crise frontalière actuelle”, et a qualifié la crise frontalière actuelle de menace pour la sécurité nationale, a rapporté The Daily Wire.

Il a déclaré que les politiques de Biden ont provoqué une “désintégration rapide de ce qui était sans doute la sécurité frontalière la plus efficace de l’histoire de notre nation”.

“L’équipe de l’administration Biden au DHS se concentre sur l’accélération du flux de migrants vers les États-Unis et la minimisation de la vulnérabilité importante que cela crée pour les terroristes, les trafiquants de stupéfiants, les trafiquants d’êtres humains et même les nations hostiles pour accéder à notre patrie”, a-t-il déclaré. . “D’après mon évaluation professionnelle, la patrouille frontalière américaine perd rapidement la connaissance de la situation requise pour savoir qui et quoi entre dans notre patrie.”

Il a averti que les personnes qui exploitent la faiblesse à la frontière sont dangereuses.

« Des passeurs de bas niveau, peu sophistiqués et sans instruction traversent illégalement la frontière et échappent de plus en plus aux arrestations quotidiennement », a-t-il déclaré. « Penser que les réseaux terroristes bien dotés, les organisations criminelles et les nations hostiles ne font pas de même est naïf. »

“Le personnel expérimenté de la fonction publique au sein du CBP, de l’ICE et du DHS a fourni plusieurs options pour réduire les entrées illégales et rétablir un semblant de sécurité aux frontières grâce à des programmes et des conséquences éprouvés, mais chaque recommandation a été sommairement rejetée”, a-t-il déclaré. « Le secrétaire Mayorkas choisit d’ignorer les bonnes recommandations des dirigeants gouvernementaux de carrière malgré ses propres aveux qu’il est d’accord avec elles.

Scott a ajouté que les entrées illégales à grande échelle aux États-Unis sont opérées par des responsables de la drogue de haut niveau dans les cartels de la drogue mexicains dans le but de créer des « vides contrôlables dans la sécurité des frontières » qu’ils exploitent ensuite pour « faciliter la contrebande, des criminels ou même des terroristes potentiels aux États-Unis à volonté.

Scott a exhorté les dirigeants du Sénat à demander des informations très détaillées, en leur disant spécialement ce qu’il faut demander concernant le nombre d’individus qui ont été signalés à la frontière après avoir été filtrés via la base de données de dépistage des terroristes (TSDB). Scott a averti que l’administration essaierait de minimiser les chiffres s’ils étaient libérés car ils sont élevés.

Scott a écrit que plus de 308 000 étrangers illégaux avaient échappé à la patrouille frontalière américaine à la frontière, un nombre connu sous le nom de « passe-partout ».

“Comme je l’ai dit d’emblée, mon évaluation professionnelle est que les organisations criminelles transnationales (TCO) et d’autres acteurs plus dangereux exploitent de plus en plus les vulnérabilités identifiées en matière de sécurité aux frontières”, a-t-il déclaré. « Les menaces sont réelles et la situation est insoutenable, mais l’administration actuelle refuse de prendre des mesures significatives. »

Biden a forcé Scott à quitter son travail cette année sans explication, ce qui a suscité les critiques d’anciens responsables de Donald Trump.

“J’ai reçu ma lettre 3R aujourd’hui”, a écrit Scott, un vétéran de 29 ans, sur les réseaux sociaux. «Pour ceux qui ne sont pas familiers, c’est l’argot du gouvernement fédéral pour la lettre envoyée aux employés de niveau SES les informant d’une réaffectation dirigée. Le bénéficiaire a 3 options : déménager, démissionner ou prendre sa retraite. Aucune justification ou raison n’est requise, ni disciplinaire. »

“Juste un simple besoin de réaffectation dirigée par le service afin que la nouvelle administration puisse placer la personne qu’elle souhaite dans le poste”, a-t-il déclaré. « Je resterai à mon poste actuel pendant environ 60 jours +/- et assurerai un bon déroulement [transition] … Je reste confiant que Dieu est au contrôle.

L’ancien secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, était furieux contre la décision de Biden.

“Demandez aux employés de carrière du DHS et ils vous diront que cet administrateur cible spécifiquement les fonctionnaires de carrière pour faire leur travail, remettre en question des décisions peu judicieuses et dire la vérité au pouvoir”, a-t-il déclaré. « Le chef Scott est le professionnel ultime et a servi à la fois les administrateurs R et D. »

“Ils ont également expulsé une autre personne de haut rang au CBP, un professionnel de l’application des lois depuis plus de 20 ans”, a-t-il déclaré. « Déclarer la guerre aux professionnels qui remettent en cause les décisions en temps de crise n’est pas la manière de diriger un Département. L’Administration n’a plus aucune crédibilité avec l’USBP.