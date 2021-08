L’ancien chef de la police de Mumbai, Param Bir Singh, fait face à un quatrième FIR en un mois dans des affaires d’extorsion

in

Les problèmes juridiques de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, augmentent de jour en jour. Aujourd’hui, un quatrième cas d’extorsion présumée a été enregistré contre lui au poste de police de Goregaon. Il s’agit notamment de la quatrième affaire de ce type contre Param Bir Singh en un mois. Sur les quatre FIR, deux ont été enregistrées à Mumbai. Deux autres affaires ont été déposées dans la ville de Thane.

Le récent FIR a été enregistré contre Singh hier sur la base d’une plainte déposée par le constructeur de 48 ans Bimal Agrawal. La FIR nomme également le policier Sachin Vaze, désormais révoqué, et quatre autres accusés, à savoir Sumit Singh, Alpesh Patel, Vinay Singh et Riyaz Bhati en plus de Param Bir Singh.

Le plaignant Bimal Agrawal a allégué dans sa plainte que Singh et les autres accusés lui avaient extorqué 9 lakh Rs pour ne pas avoir effectué de descentes dans ses deux bars et restaurants. Agarwal a également affirmé qu’ils l’avaient forcé à leur acheter deux smartphones d’une valeur de Rs 2,92 lakh. Il a affirmé que l’incident s’était produit entre janvier 2020 et mars 2021.

Le FIR a été déposé en vertu des articles 384 et 385 de l’IPC (tous deux relatifs à l’extorsion) 34 (intention commune). Singh a été démis de ses fonctions de chef de la police après la révélation de l’incident de Sachin Vaze. Vaze est actuellement sous la garde de la NIA. Sachin Vaze a été arrêté pour avoir garé un véhicule chargé d’explosifs près de la résidence de Mukesh Ambani. Il fait également face à une accusation du meurtre de Mansukh Hiren, propriétaire du véhicule.

Param Bir Singh est actuellement affecté en tant que DG Home Guards. Cependant, il n’a pas été en fonction depuis mai car il est en congé de maladie.

Selon PTI, le mois dernier, le poste de police de Marine Drive à Mumbai avait enregistré un FIR contre Singh, cinq autres policiers et deux autres personnes pour avoir prétendument demandé 15 crores de roupies à un constructeur. Le lendemain, un autre cas d’extorsion a été enregistré contre lui, contre d’autres policiers au commissariat de Kopri à Thane. Le 30 juillet, une autre affaire d’extorsion a été déposée contre l’officier supérieur de l’IPS au poste de police de Thane Nagar sur la base d’une plainte déposée par l’homme d’affaires Ketan Tanna.

L’affaire enregistrée au poste de police de Marine Drive a récemment été remise au CID de l’État pour enquête, tandis que la police de Thane a émis des avis de surveillance contre Param Bir Singh et d’autres accusés en rapport avec les FIR enregistrés dans la ville de Thane.

Singh et Vaze avaient tous deux accusé l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, de corruption. Deshmukh fait face à une enquête du CBI sur les allégations et a dû démissionner à la suite des accusations.

