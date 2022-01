L’ancien chef de la police du Capitole jure de dire la vérité sur 1/6, dit qu’il a des reçus

La plupart des partisans de Trump vous diront qu’ils sont de fervents partisans de l’application des lois. Les insurgés 1/6, cependant, ne voyaient que les agents de la police du Capitole comme un obstacle sur leur chemin. 140 policiers ont été blessés le 6 janvier et certains ont été sauvagement battus.

WASHINGTON, DC – 23 FÉVRIER: L’ancien chef de la police du Capitole des États-Unis, Steven Sund, témoigne lors d’une audience conjointe sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales et sur les règles et l’administration du Sénat le 23 février 2021 à Washington, DC. Les comités entendent des témoignages sur la préparation et la réponse des forces de l’ordre à l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. (Photo d’Erin Scott-Pool/.)

Steven Sund était le chef de la police de Capitol City ce jour-là. Et maintenant, Sund dit qu’il est prêt à raconter son histoire et qu’il a des « reçus ».

À partir d’un compte Twitter récemment créé, Sund a écrit : « Il y a eu tellement de mensonges à propos du 6 janvier 2021. Une incroyable désinformation a été transmise à une nation divisée. J’étais là. Je connais la vérité. Je vais bientôt raconter mon histoire. J’ai les reçus. En cet anniversaire, ma gratitude va aux officiers qui ont sauvé la mise !

Sund a perdu son emploi le 7 janvier après que Nancy Pelosi a demandé sa démission. Dans une lettre de février 2021 au Congrès, Sund a écrit :

« Ce qui s’est passé le 6 janvier ne peut en aucun cas être considéré comme une manifestation, un rassemblement ou une désobéissance civile. Il s’agissait d’une insurrection armée bien planifiée, coordonnée au Capitole des États-Unis. L’USCP n’a pas la main-d’œuvre, la formation ou les capacités nécessaires pour gérer une insurrection armée impliquant des milliers d’individus déterminés à la violence et à la destruction à tout prix.

