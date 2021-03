L’ancien chef de la République Charlie Walk nomme un ancien avocat dans un procès de 60 millions de dollars

L’ancien président de Republic Group, Charlie Walk, a intenté une action en justice de 60 millions de dollars contre le cabinet d’avocats Kasowitz Benson Torres (ainsi que l’avocat Marc Kasowitz) «pour faute professionnelle» en se fondant sur la prétendue «représentation bâclée» qu’il a reçue avant son départ d’UMG.

Pour rappel, Charlie Walk a été président d’Epic Records de Sony Music entre 2005 et 2008, avant de devenir président d’Universal Music’s Republic Group au début de 2013. Mais en janvier 2018, UMG a suspendu indéfiniment l’ancien responsable du marketing de Columbia Records après une agression sexuelle. et – des allégations d’abus ont été portées contre lui par un certain Tristan Coopersmith, qui avait travaillé avec Walk pendant son séjour chez Sony Music (et plus particulièrement Columbia).

Plusieurs autres femmes ont ensuite présenté des allégations d’inconduite sexuelle, et Walks affirme dans la plainte que ces accusateurs «étaient soit d’anciens employés mécontents, soit des personnes dont les affirmations étaient manifestement fausses.

Néanmoins, l’ancien élève de l’Université de Boston a démissionné de son rôle de juge dans Fox’s The Four: Battle for Stardom « par respect pour les candidats, mes collègues juges et toutes les personnes impliquées dans l’émission. » Les supérieurs du réseau ont par la suite mis fin à Walk, apparemment à cause des obstacles de relations publiques présentés par les allégations d’inconduite sexuelle très médiatisées. Mais selon son procès contre Kasowitz, l’enquête de Fox sur les allégations d’inconduite n’a révélé aucune preuve d’actes répréhensibles.

Puis, à la suite d’une enquête distincte sur les allégations, UMG a reconnu en mars 2018 qu’elle et Walk avaient «convenu d’un commun accord de se séparer». Le profil LinkedIn de Walk montre qu’il n’a pas accepté de poste dans un autre label par la suite, fondant à la place une «société mondiale de divertissement» appelée Music Mastery en mars 2019.

Maintenant, comme mentionné initialement, l’ancien dirigeant de maison de disques, âgé de 52 ans, a intenté une action en justice de 60 millions de dollars contre Kasowitz Benson Torres et Marc Kasowitz, qui ont fondé la société en 1993.

La plainte perd peu de temps en expliquant que la représentation de Kasowitz «a eu des résultats catastrophiques pour la carrière de M. Walk», qui rapportait «au moins 3,5 millions de dollars par an» avant les allégations d’inconduite sexuelle. De plus, Charlie Walk dit qu’il était en train de négocier un accord de 20 millions de dollars sur cinq ans avec Republic lorsque les réclamations contre lui sont apparues.

Selon le procès, Coopersmith a été licencié de Sony en 2005 « pour des problèmes liés à la performance » et, à la suite de ce licenciement, « entretenait une rancune secrète contre » Walk, ce qui la motivait prétendument à faire des « allégations intrinsèquement incroyables » sur sa défunte Blog. La plainte de plusieurs millions de dollars de Walk indique également que Coopersmith a fait appel au même cabinet de relations publiques qui représente UMG «pour promouvoir et faire connaître ses fausses accusations».

Universal Music, à son tour, a «violé son propre contrat de travail avec» Walk en publiant les premières allégations formulées contre lui «dans les 24 heures suivant leur diffusion», poursuivent les plaignants. «Le point ici était que le public associe M. Walk à Harvey Weinstein. Pourtant, la seule raison pour laquelle cela a fonctionné est que Kasowitz… a coopéré passivement avec UMG.

Sur ce front, les plaignants réitèrent «le manque de crédibilité inhérent à l’accusateur» ainsi que l’idée qu’UMG s’était vu interdire par contrat de licencier ou de menacer de licencier Walk en raison d’une faute présumée survenue alors qu’il était employé par une autre société. De plus, Universal Music «était tenue de protéger la vie privée et la confidentialité de toutes les parties impliquées dans toute allégation de harcèlement sexuel», précise le procès dans la politique écrite et le contrat de travail de l’entreprise.

«UMG était également tenue par contrat de mener une enquête impartiale et approfondie sur toute plainte de harcèlement contre M. Walk, c’est-à-dire une enquête de bonne foi. UMG a fait le contraire. Il a accepté les fausses déclarations pour argent comptant parce que c’était pratique de le faire », poursuit le procès.

Et quand Charlie Walk «a fait pression sur UMG pour ce qu’il avait appris de son enquête», la poursuite lit, «UMG a craché verbalement les allégations facilement discréditées par Coopersmith elle-même, sans aucune référence à quoi que ce soit qui les soutenait. C’était juste une autre façon pour UMG de dire qu’elle n’avait rien trouvé pour les étayer. »

Gardant ces points à l’esprit, Walk soutient qu’il avait ordonné à Kasowitz «d’effacer son nom», notamment en mettant l’accent sur les résultats de l’enquête d’UMG sur les allégations. Mais son avocat l’aurait «pressé de conclure un accord rapide avec UMG afin d’éviter toute autre publicité». (Les termes de cette «entente de règlement unilatérale» ont été supprimés de la plainte, bien que Walk «ait réalisé un total général de 19 000 $ en 2019» et que ses revenus de 2018 aient été expurgés.)

«Kasowitz et la société Kasowitz ont négligé de faire valoir des revendications claires contre une partie coupable … ils n’ont pas rempli leurs responsabilités les plus fondamentales envers leur client – l’informant qu’il avait une alternative solide à la signature de l’accord de règlement. Au lieu de cela, on lui a faussement dit qu’il n’avait pas le choix. Ses propres avocats l’ont fait détruire.

Par conséquent, Walk réclame 60 176 321,28 $ de dommages-intérêts au cabinet d’avocats et à son fondateur, qu’il aurait «pu gagner sans leur faute professionnelle», conformément à la poursuite. Plus tôt cette semaine, Taylor Swift et le parc à thème Evermore ont abandonné leurs poursuites, tandis que Spotify a réglé un litige intenté par Pro Music Rights et Sosa Entertainment.