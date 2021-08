L’ancien chef d’épicerie d’Amazon Wei Gao atterrit dans la société de gestion d’événements Hopin

Wei Gao. (Photo Hopin)

Wei Gao saute à Hopin.

Le dirigeant d’Amazon de longue date qui a aidé à diriger les efforts de l’entreprise en matière d’épicerie vient de prendre un nouveau rôle en tant que premier directeur de l’exploitation chez Hopin, un fournisseur de logiciels de gestion d’événements basé à Londres.

Gao a quitté Amazon cet été après plus de 16 ans chez le géant de la technologie. Elle a occupé plusieurs postes chez Amazon, notamment en tant que conseillère technique de Jeff Bezos de juillet 2018 à janvier 2020. Les « ombres » précédentes de Bezos incluent Andy Jassy, ​​l’ancien PDG d’Amazon Web Services qui a succédé à Bezos le mois dernier en tant que PDG de l’entreprise ; Amit Agarwal, qui dirige Amazon India ; et d’autres. Gao n’était que la deuxième femme à être nommée à ce poste.

Gao est l’un des nombreux dirigeants d’Amazon à quitter cette année, alors que Jassy prend les rênes de Bezos en tant que PDG. D’autres départs notables incluent Charlie Bell, un vétéran du cloud computing d’Amazon depuis 23 ans et membre de son équipe de direction qui aurait accepté un poste chez son rival Microsoft ; Steve Kessel, qui a dirigé les activités de magasins physiques d’Amazon ; et l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, entre autres.

Hopin a connu une croissance énorme au cours des 18 derniers mois, la pandémie entraînant la demande d’événements virtuels. La société compte plus de 100 000 organisations utilisant sa technologie, telles que Twitch, The Atlantic, The New York Jets et d’autres. Il offre des outils pour les événements virtuels et en personne. Hopin a levé 450 millions de dollars plus tôt ce mois-ci à une valorisation de 7,75 milliards de dollars. Elle emploie 800 salariés dans 47 pays.

« Wei apporte une expérience de leadership technique et opérationnel incroyable de son passage chez Amazon », a écrit le PDG de Hopin, Johnny Boufarhat, sur LinkedIn. « Elle contribuera à façonner l’innovation en cours chez Hopin et à fournir des opérations évolutives qui nous permettront de continuer à créer la meilleure plate-forme d’expériences partagées pour nos clients. »