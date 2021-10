L’ancien chef des relations publiques de NBC avait 87 ans – Report Door

Gene Walsh, qui a pris la tête des départements Presse et Publicité de NBC sur les deux côtes au cours d’une carrière de trois décennies au sein du réseau, est décédé. Il avait 87 ans.

Le publiciste Charlie Barrett a déclaré que Walsh était décédé le 1er septembre de causes naturelles à son domicile de Burbank.

Walsh a rejoint le département Presse et Publicité de NBC à New York en 1961 et a travaillé dans les unités de publicité pour les magazines, le commerce et les programmes. Il a été promu à la tête du département de 50 membres en 1973 et a été nommé vice-président du réseau deux ans plus tard. En 1977, il a été muté à Burbank et y a dirigé le département Presse et Publicité de 45 membres jusqu’à sa retraite en 1991.

Il a été l’architecte de la campagne publicitaire de 1975, qui a été l’un des principaux contributeurs au succès et à la poursuite du révolutionnaire Saturday Night Live de NBC. Dans leur livre de 1986, Saturday Night, les auteurs Doug Hill et Jeff Weingrad l’ont crédité d’avoir reconnu que la nouvelle émission hebdomadaire irrévérencieuse de NBC était « la seule nouvelle émission du réseau qu’il pouvait pointer avec fierté ».

Au cours de son long mandat au sein du réseau, Walsh a travaillé sur des légendes de NBC telles que Bob Hope et Johnny Carson et deux de ses dirigeants les plus emblématiques.

« Le point culminant d’être chez NBC a été de travailler avec des cadres désormais légendaires, le très respecté Grant Tinker et le très créatif Brandon Tartikoff », a déclaré Walsh dans son discours de retraite. « En 1981, Grant a quitté son entreprise rentable MTM Productions et a signé un contrat de cinq ans en tant que président de NBC. C’était une mission de sauvetage. NBC a été embourbé à la dernière place. Brandon était le chef de la programmation de divertissement de NBC. L’édit de Grant à tout le monde : « Soyez d’abord le meilleur, puis soyez le premier.

« Grant et Brandon ont attiré sur NBC les meilleurs scénaristes, producteurs et acteurs en leur donnant pratiquement carte blanche », a-t-il poursuivi. « Au cours de la saison 1985-86, avec un programme comprenant une programmation de qualité Cheers, Hill Street Blues et Cosby, NBC est sorti de la cave – remportant pour la première fois la course aux cotes d’écoute aux heures de grande écoute, a dominé les Emmy Awards et est resté au sommet pendant une décennie. . «

Walsh a également lancé le premier programme de recouvrement des coûts de NBC Press, en vendant le matériel publicitaire du département – ​​scénarios, images et reportages – aux nombreuses sociétés de syndication distribuant les programmes annulés de NBC aux stations.

Il a été gouverneur et président du comité des relations publiques de l’Académie de la télévision et, en 1985, il a été l’un des membres fondateurs du comité exécutif de la publicité télévisée. Walsh était également membre du Musée de la télévision et de la radio et membre de longue date du conseil d’administration et trésorier de la Southern California Sports Broadcasters.

Il a commencé sa carrière en tant que journaliste sportif et chroniqueur dans un journal local dans le nord de l’État de New York et a également fait du play-by-play à la radio avant de rejoindre NBC.

Walsh laisse dans le deuil trois enfants.