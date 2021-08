L’ancien chef d’état-major du Pentagone SLAMS Twitter pour les messages de propagande des talibans ⋆ 10z viral

L’ancien chef d’état-major du secrétaire à la Défense, Kash Patel, a incendié Twitter pour avoir accueilli les talibans, à la suite d’horribles attaques terroristes contre les troupes américaines en Afghanistan. Juste la dernière preuve de la façon dont le site de médias sociaux permet aux terroristes de publier, mais a interdit l’ancien président Donald Trump.

Patel est apparu sur Fox News pour expliquer le chaos actuel en Afghanistan. Il a grillé Twitter pour avoir « permis aux talibans de propager leur propagande à travers le monde ». Il a ajouté que l’organisation terroriste “prend la situation en main et la met à son avantage”.

Twitter a censuré de manière inacceptable l’ancien président Donald Trump dans le passé, au point de l’expulser de la plate-forme, tout en permettant au chef terroriste islamique l’ayatollah Ali Khamenei de rester. Dans un tweet de 2020, Khamenei a écrit : « Le seul remède jusqu’à la destitution du régime sioniste est une résistance armée ferme. Le lendemain, il a poursuivi en qualifiant tristement Israël de « croissance cancéreuse mortelle » qui « sera sans aucun doute déracinée et détruite ». Un porte-parole de Twitter a même défendu la présence du Hamas sur Twitter, malgré la règle de Twitter interdisant de soutenir et de perpétuer la violence.

Patel a également brûlé les talibans pour « avoir reproché à l’Amérique d’avoir fait exploser des bombes en Afghanistan où se trouvent les citoyens, ce qui est tout simplement faux, mais c’est ainsi que les talibans établissent leur crédibilité dans les pays. C’est ainsi qu’il obtient un soutien supplémentaire parce qu’ils ont une machine de propagande et qu’ils n’ont pas l’éthique que nous avons. »

Les commentaires de Patel répondaient à une question de l’animatrice de Fox News, Emily Compagno, qui avait demandé à Patel son avis sur le fait que le régime taliban niait être impliqué dans l’attaque. Le compte du porte-parole présumé des talibans sur Twitter a affirmé qu’il “condamne fermement le bombardement de civils” qui a eu lieu plus tôt dans la journée.

Le tweet dans son intégralité, traduit, expliquait :

« L’Émirat islamique condamne fermement le bombardement de civils à l’aéroport de Kaboul, qui a eu lieu dans une zone où les forces américaines sont responsables de la sécurité. L’Émirat islamique porte une attention particulière à la sécurité et à la protection de son peuple, et les cercles pervers seront strictement arrêtés. »

ISIS a depuis assumé la responsabilité de “l’attaque martyre”, selon NBC News.

Patel a de nouveau critiqué les médias sociaux pour avoir donné plus de pouvoir à un régime islamique radical en lui permettant de communiquer via les médias sociaux :

“Et ils continuent de le faire sur ces grandes plates-formes technologiques et cela continue d’aider à des activités terroristes dans la mort d’Américains et de nos alliés et je souhaite qu’ils l’arrêtent et les appellent pour leurs actions terribles ici.”

Patel a joué un rôle essentiel dans l’administration de Donald Trump en ce sens qu’il a “supervisé l’exécution de plusieurs des principales priorités du président Donald J. Trump, notamment l’élimination de l’Etat islamique et des dirigeants d’Al-Qaida”.

Le Washington Post a ridiculement défendu l’organisation terroriste et a suggéré qu’elle pourrait éviter de se déformer tant qu’elle respecte les règles énoncées par Big Tech : “[T]a capacité des talibans et de leurs partisans à opérer essentiellement dans le respect des règles d’entreprises telles que Facebook, Twitter et YouTube a rendu la Silicon Valley vulnérable à l’intensification des courants politiques croisés : les conservateurs américains ont demandé pourquoi l’ancien président Donald Trump a été banni de Twitter alors que diverses figures talibanes ne l’ont pas fait.

Le Post a indiqué de manière absurde que, selon les analystes, « les publications de Trump ont contesté pendant des années les règles de la plate-forme contre les discours de haine et l’incitation à la violence. Les talibans d’aujourd’hui, dans l’ensemble, ne le font pas.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez votre représentant local et exigez que Big Tech reflète le premier amendement tout en offrant transparence et égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.