L’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, annonce un partenariat pluriannuel avec Ferrari

in

En juin 2019, Apple a annoncé que le directeur de la conception Jony Ive quitterait l’entreprise pour former sa propre société de conception indépendante appelée LoveFrom. Depuis lors, les détails sur Ive et LoveFrom ont été rares, mis à part un partenariat Airbnb pluriannuel annoncé l’année dernière.

Aujourd’hui, cependant, Ferrari et Exor (la société holding qui contrôle Ferrari) ont annoncé un partenariat pluriannuel avec LoveFrom pour « explorer des projets dans le secteur du luxe ».

Tel que rapporté pour la première fois par Bloomberg, Ferrari a fait cette annonce dans un communiqué aujourd’hui :

“La première expression de ce nouveau partenariat réunira les performances et l’excellence légendaires de Ferrari avec l’expérience et la créativité inégalées de LoveFrom qui ont défini des produits extraordinaires qui changent le monde”, indique le communiqué. Sous la direction de John Elkann d’Exor, la société d’investissement de la famille milliardaire italienne Agnelli a diversifié ses investissements ces dernières années au-delà de l’industrie automobile. Exor contrôle également la Juventus Football Club SpA et l’entreprise de réassurance PartnerRe, ainsi qu’une participation dans Stellantis NV, issue de la fusion de Fiat Chrysler avec le groupe PSA.

D’autres détails sur l’étendue du partenariat ne sont pas clairs. La déclaration confirme simplement que Ferrari s’associe à la société de design dirigée par Ive et Marc Newsom.

Fait intéressant, un rapport publié en juin affirmait qu'”au moins quatre” membres de la conception Apple avaient également quitté Apple pour rejoindre Ive dans sa nouvelle société de conception. Ces quatre employés comprennent Wan Is, Chris Wilson, Patch Kessler et Jeff Tiller, qui ont tous travaillé auparavant dans le groupe de conception d’Ive chez Apple. L’actuel Apple Industrial Design Group est dirigé par Evans Hankey et Alan Dye.

Lorsque le départ d’Ive d’Apple a été annoncé en 2019, il a été dit qu’Apple serait un client de LoveFrom. Nous n’en avons pas appris plus sur l’étendue de cette relation, cependant. Au lieu de cela, tout ce que nous avons, ce sont les deux partenariats avec Airbnb et Ferrari.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :