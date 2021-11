L’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, participera à l’événement ‘Wired’ la semaine prochaine

L’ancien directeur de la conception d’Apple, Jony Ive, devrait faire une rare apparition dans une interview publique la semaine prochaine. Wired a annoncé aujourd’hui qu’Ive rencontrera Anna Wintour le 9 novembre « pour discuter de ses nouveaux efforts, priorités, de la nature même de la créativité, des idées et de l’avenir du design tel qu’il le voit ».

En 2019, Jony Ive a quitté Apple après plus de 20 ans pour former sa propre entreprise de design indépendante appelée LoveFrom. Depuis lors, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du responsable du design d’Apple. J’ai prononcé un discours lors du lancement du California College of the Arts plus tôt cette année et j’ai écrit un article dans le magazine WSJ en se souvenant de ses derniers jours avec Steve Jobs.

L’interview d’Ive avec Anna Wintour fait partie de l’événement « RE: WIRED » de Wired qui aura lieu la semaine prochaine.

Le 9 novembre à 12 h 30 HE, Jony Ive rencontrera Anna Wintour pour discuter de ses nouveaux efforts, priorités, de la nature même de la créativité, des idées et de l’avenir du design tel qu’il le voit.

Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire à l’événement ici même sur le site Web de Wired.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :