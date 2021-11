L’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, prendra la parole lors de l’événement WIRED la semaine prochaine

WIRED a annoncé que l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, rencontrera la rédactrice en chef de longue date de Vogue, Anna Wintour, pour discuter de ses derniers efforts, de l’avenir du design tel qu’il le voit, et plus encore lors de l’événement virtuel RE: WIRED la semaine prochaine.



La conversation d’Ive avec Wintour aura lieu le mardi 9 novembre à 9 h 30, heure du Pacifique. L’inscription à l’événement est gratuite et disponible en ligne.

Notre monde est confronté à certains des défis les plus critiques de tous les temps. Alors que la dernière décennie a marqué le début d’une accélération technologique spectaculaire, les 18 derniers mois ont déclenché un changement sociétal tectonique dans notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. Générer des solutions durables et stratégiques à ces défis, à la fois par l’action communautaire et l’innovation héroïque, nous oblige à recâbler le discours et notre façon de penser. C’est RE:WIRED. Rejoignez-nous en novembre pour une série de conversations entre des technologues et des personnes qui réfléchissent sérieusement aux conséquences de ces technologies sur la société, l’économie, la durabilité et, en fin de compte, notre avenir.

J’ai quitté Apple en 2019 pour former une société de design indépendante LoveFrom avec son collègue designer Marc Newson. Apple a déclaré qu’il resterait l’un des principaux clients d’Ive, mais on ne sait pas quels produits Apple il a aidé à concevoir depuis son départ de l’entreprise. Apple a confirmé qu’Ive était impliqué dans la conception de l’iMac 24 pouces coloré sorti en avril, mais il n’a pas précisé si ce travail avait eu lieu après son départ d’Apple.

LoveFrom a conclu des partenariats de conception pluriannuels avec des marques comme Airbnb et Ferrari.

La participation d’Ive à RE:WIRED a été repérée plus tôt par .. Les autres conférenciers à l’événement de deux jours comprendront la directrice de CISA Jen Easterly, l’acteur John Cho, la PDG d’EVgo Cathy Zoi, le PDG de Moderna Stéphane Bancel, et plus encore.

