L’ancien chef du GOP, Michael Steele, explique pourquoi Chris Wallace a quitté Fox News [VIDEO]

Dans un moment de choc dimanche après-midi, Chris Wallace a annoncé qu’il quittait le réseau Fox News. Encore plus choquant a été la révélation que le journaliste de longue date travaillera désormais pour CNN.

Wallace était depuis longtemps l’un des rares présentateurs de Fox à poser des questions difficiles aux législateurs du GOP. Lors d’une apparition sur MSNBC ce week-end, Michael Steele a discuté des raisons probables du départ de l’animateur.

Jonathan Capehart a commencé par demander à l’ancien président du GOP pourquoi c’était un gros problème. « Je pense que c’est parce que, dans l’ensemble, Chris a été un port dans la tempête, si vous voulez, dans les tempêtes politiques dans lesquelles nous nous sommes engagés », a répondu Steele. «Il a été cette source de dire la vérité au pouvoir, gardant le journalisme honnête au mieux de ses capacités. Je soupçonne que même si la déclaration qu’il a faite était vraie, qu’ils, je cite, « ne l’ont pas interféré ou ne l’ont pas laissé réserver ou poser des questions comme il le voulait », qu’il y avait une pression croissante à ce sujet et, vous savez, étant le gars qu’il est, il n’en avait rien. La brusquerie de celui-ci.

L’expert a poursuivi :

«Nous avons vu notre bon ami Brian Williams démissionner cette semaine après avoir annoncé il y a plus d’un mois que c’était son plan et ainsi de suite, et c’est généralement ainsi que cela se fait. Si vous voulez comparer et contraster la façon dont quelqu’un quitte un réseau auquel il est associé depuis 18 ans, vous avez une idée de la façon dont vous le faites lorsque Brian est parti. Nous nous sommes réveillés ce matin et nous nous sommes dit : « excusez-moi, quoi ? » Cela en dit long sur le fait que des personnes crédibles au sein du Parti républicain et du journalisme doivent faire face au genre de faction Trump en cours – j’en ai fini.

