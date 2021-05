L’ancien chef du Pentagone de Trump, Chris Miller, devrait se retourner contre lui à l’audition de Capitol Riot ⋆ .

Dans le brouillard de la guerre, on oublie souvent les événements spécifiques et la chronologie qui ont conduit au 6 janvier. Peu de temps après que Trump ait perdu les élections, il a remplacé le secrétaire à la Défense Mark Esper, peut-être le seul secrétaire du cabinet de l’histoire limogé après une élection par un président lameduck, par Christopher Miller, qui a occupé le poste de secrétaire à la Défense par intérim de la mi-novembre au 20 janvier. Étonnamment, Miller n’a pas hésité à rejeter la responsabilité du 6 janvier sur Trump. Lors d’une interview du 11 mars avec Vice News (via Rawstory), Miller a noté une partie du discours de Trump, puis l’a suivi de sa propre question.

ATOUT: «C’est une entreprise criminelle. Et nous nous battons. Nous nous battons comme un enfer. Si vous ne vous battez pas comme l’enfer, vous n’aurez plus de pays.

Miller: «Est-ce que quelqu’un aurait marché sur le Capitole et tenté de envahir le Capitole, sans le discours du président? Je pense que c’est à peu près définitif que cela ne serait pas arrivé.

Certains pourraient dire que Miller a toutes les raisons de rejeter le blâme sur lui-même et sur Trump. Assez juste. Mais il existe des moyens de le faire avec moins d’affirmation de soi, moins de colère et moins de danger pour lui-même. Le danger inhérent à la traversée de Trump, quelle que soit la manière dont on le fait, est quelque chose que certains d’entre nous n’apprécient souvent pas assez. Ces personnes qui se prononcent contre Trump prennent de vrais risques et il est peut-être temps de les apprécier un peu plus sans se soucier de la raison pour laquelle ils étaient dans l’administration Trump en premier lieu.

Quoi qu’il en soit, Miller témoignera au Congrès des événements du 6 janvier ce mercredi prochain et – compte tenu de ses commentaires précédents – il y a toutes les raisons de croire que Miller va revenir à Trump. Selon Axios:

Chris Miller, secrétaire à la Défense par intérim de l’ancien président Trump, a été appelé à témoigner de cela Mercredi sur les “questions sans réponse” à propos de l’attaque du Capitole du 6 janvier, les démocrates du comité de surveillance de la Chambre ont déclaré lundi.

Pourquoi est-ce important: Miller, que Trump a nommé à la tête du Pentagone après avoir limogé Mark Esper après les élections de 2020, a déclaré qu’il pensait que Trump avait incité la foule le 6 janvier avec son discours avant l’émeute meurtrière.

Il y a très peu de personnes qui ont travaillé au sein de l’administration Trump qui ont déclaré, sans équivoque, qu’elles pensaient que Trump avait incité à l’émeute. Ce seul fait vaut la peine de suivre le témoignage de Miller. Miller connaissait les militaires impliqués. Il connaissait les communications avec le Pentagone avant et après la tentative de coup d’État, et sait où les choses ont mal tourné. Il pourrait également connaître certaines choses sur les appels téléphoniques de la Maison Blanche à divers responsables militaires avant l’incident.

Nous soupçonnons que Miller est l’homme parfait pour expliquer au Congrès pourquoi une «Commission vérité» le 6 janvier est nécessaire. Il n’a jamais été plus nécessaire maintenant que les républicains purgent leurs rangs de toute dissidence.

