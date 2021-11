L’ancien chef du renseignement s’attend à de nombreuses autres inculpations dans l’enquête de Durham

L’ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclaré avoir fourni à l’avocat spécial John Durham plus de 1 000 documents qui montrent entre autres que la campagne d’Hillary Clinton était de connivence avec la Russie pour construire le dossier Steele, et il s’attend à de nombreux autres actes d’accusation dans cette affaire.

« Quand je suis devenu directeur du renseignement national, j’ai dit: » Écoutez, je veux voir tous les renseignements sur cette supposée collusion russe « , dimanche Maria Bartiromo, animatrice de Ratcliffe Fox News.

« Ce que j’ai trouvé, et comme vous le découvrez, est-ce qu’il n’y avait, bien sûr, aucune collusion russe entre la campagne Trump et la Russie, mais ce que j’ai vu dans les documents de renseignement, dont certains que j’ai maintenant déclassifiés, c’est que il y a eu collusion entre la campagne Clinton et les Russes pour créer un dossier », a-t-il ajouté.

Alors que Ratcliffe a déclassifié de nombreux documents exposant des problèmes avec le dossier de Christopher Steele et le traitement de celui-ci par le FBI, il a déclaré avoir fourni une tranche de preuves encore classifiées à Durham.

« J’ai déclassifié les documents dont nous avons parlé, mais j’ai donné à John Durham plus de 1 000 autres documents qui n’ont pas encore été déclassifiés à ma connaissance, y compris des renseignements qui concernent spécifiquement cette activité criminelle et qui seraient à la base de nouvelles inculpations », a-t-il ajouté. Ratcliffe a expliqué.

L’effort pour promouvoir le Dossier financé par la campagne Clinton après que les responsables aient su qu’il était faux « va aux plus hauts niveaux de notre gouvernement et des agences gouvernementales impliquées », a déclaré Ratcliffe.

« Je continue de penser qu’il y aura de nombreuses inculpations basées sur les renseignements que j’ai donnés à John Durham et que j’ai vus », a-t-il ajouté.

