L’ancien chef du système de la jeunesse de Barcelone enquêté pour abus sexuel

Albert Benaiges, qui travaillait comme directeur de l’académie des jeunes du FC Barcelone depuis avril jusqu’au 2 décembre, a été accusé d’abus sexuels. Benaiges a également travaillé comme entraîneur des jeunes pour le Barça entre 1991 et 2012.

Selon une enquête du journal catalan Ara, une soixantaine de témoins ont rapporté les abus qui se sont produits sur une période de 20 ans.

Les révélations ont secoué le club, car Benaiges était auparavant considéré comme une figure bien-aimée à Barcelone, crédité d’avoir « découvert » Andrés Iniesta, avec des liens avec les joueurs, entraîneurs et dirigeants de club les plus célèbres du club.

L’entraîneur aurait été violent et aurait commis plusieurs crimes contre des garçons et des filles. Ara écrit :

Il se masturbait avec des garçons de 13 ans, ils regardaient des films porno, il y avait des attouchements et des jeux sexuels. Ces situations ont eu lieu dans les douches de l’école, dans le gymnase, à la maison et dans les camps d’été qui ont eu lieu à Corçà. Ces expériences ont « traumatisé » au moins quatre élèves. Dans les soirées que ces étudiants organisaient des années après avoir quitté l’école, le sujet revenait toujours.

Il est accusé d’avoir forcé des enfants du sexe opposé à prendre une douche ensemble, de s’exposer à des étudiants, d’aller fréquemment dans les vestiaires des filles pour les regarder pendant qu’ils prenaient une douche et de toucher à plusieurs reprises des étudiants de manière inappropriée.

Benaiges nie tout contact inapproprié mais a exprimé quelques regrets, affirmant qu’il y avait des choses qu’il ne répéterait pas. Il admet avoir fait irruption dans le vestiaire des filles, mais dit que c’était pour surveiller les étudiants en train de se doucher, pas pour faire du voyeurisme. Il admet également s’être masturbé avec des moniteurs âgés de 17 à 20 ans, bien qu’il ait admis plus tard qu’un mineur s’était peut-être «infiltré» dans ces séances.

Il est cité comme disant :

« Maintenant, je ne ferais rien. Absolument rien. Je regrette d’avoir fait tout cela, oui, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je n’ai jamais blessé personne et, si c’est le cas, ce n’était pas intentionnel. J’ai un enfant adopté et quatre enfants en famille d’accueil. J’ai la conscience tranquille, je n’ai jamais forcé personne, j’ai dénoncé les pédophiles »,

Un groupe d’anciens étudiants a déposé une plainte auprès de la police et Benaiges a été licencié par Barcelone lorsque le club a découvert le rapport.

Le bilan est également accablant pour l’école Barça Academy, ce qui ne l’a pas empêché de commettre les crimes présumés. En fait, le rapport fait état d’un incident au cours duquel cinq étudiants ont été contraints de s’excuser pour leurs « mensonges » lorsqu’ils ont porté l’affaire devant les administrateurs.

« L’école, écrit Ara, n’a rien fait.

Les parents sont même allés jusqu’à retirer les élèves de l’école pour les éloigner de lui, mais Benaiges aurait été protégé en tant que « joyau de la couronne ».

Xavi, l’actuel entraîneur-chef de Barcelone, a été formé par Benaiges lorsqu’il était jeune joueur. Le responsable s’est exprimé sur la question, se disant « abasourdi » par le rapport, mais il appartiendrait à la justice de trancher.

« Je n’ai aucune information que ce type d’épisodes se soit produit, bien que cela ne signifie pas qu’ils ne se sont pas produits », a-t-il déclaré.

Après le premier passage de Benaiges à Barcelone, il est parti pour Dubaï et a occupé quelques postes d’entraîneur au Mexique, en République dominicaine et au Japon. Notamment, il a été licencié de son poste de directeur du département de la jeunesse de CD Guadalajara (AKA Chivas) dans son Mexique natal en raison de plaintes de parents. Cependant, les plaintes n’ont pas été signalées comme étant de nature sexuelle dans cette affaire, mais à la lumière de nouvelles preuves, peut-être que plus d’informations seront publiées concernant ces circonstances.

Il est revenu après l’élection de Joan Laporta en tant que président du club. Laporta était déterminé à renouveler le club de haut en bas, et il l’a fait en licenciant beaucoup de personnel et en embauchant beaucoup de nouveau personnel, ou dans certains cas en ramenant du personnel qui était parti depuis un certain temps. La nomination des Benaiges, 71 ans, s’est avérée de courte durée.