L’ancien cible de Liverpool, Nabil Fekir, explique pourquoi le transfert de 53 millions de livres sterling en Premier League s’est effondré alors qu’il blâme l’agent pour le “moment sombre”

Nabil Fekir a révélé que son agent lui avait refusé un déménagement de rêve à Liverpool à l’été 2018 et l’avait plongé dans un “moment sombre”.

L’international français était fortement lié à un déménagement à Anfield après le départ de Philippe Coutinho pour Barcelone, avec un transfert de 53 millions de livres sterling qui serait sur le point d’être convenu.

Maintenant du Real Betis, Fekir semblait destiné à un transfert de 53 millions de livres sterling à Anfield

Ayant déjà signé Fabinho de Monaco et Naby Keita du RB Leipzig, il semblait que Feikr arriverait pour compléter un impressionnant trident de milieu de terrain.

Cependant, les Reds ont décidé de mettre fin à l’accord dans les étapes finales et cela a conduit à une multitude de théories du complot pour expliquer pourquoi.

Des spéculations sur une blessure persistante au genou qui avait causé des problèmes lors de l’examen médical ont commencé à circuler, le milieu de terrain rejoignant le Real Betis seulement 12 mois plus tard.

Trois ans après la débâcle des transferts, le joueur de 28 ans a enfin eu son mot à dire sur la situation pour apporter une clarté bien nécessaire.

Le milieu de terrain offensif a quitté Lyon pour l’Espagne en 2018, malgré les informations faisant état d’une blessure persistante au genou faisant échouer son examen médical de Liverpool.

“C’était un moment sombre”, a déclaré Fekir au Times.

« J’ai vu plein de choses qui n’étaient pas vraies. On disait que le genou m’empêchait d’aller à Liverpool mais ce n’était pas vrai.

« Je suis allé à Clairefontaine [France’s football centre near Paris], et ils ont fait toute la preuve [medical] et le genou allait bien.

« J’ai eu un problème avec mon agent, mon conseiller. C’était l’agent responsable de l’échec de la transaction.

“Bien sûr, j’ai été déçu de ne pas aller à Liverpool, très déçu parce que Liverpool est un grand club.”

