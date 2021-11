L’ancien co-animateur Jedediah Bila revient, affronte Joy Behar et Sunny Hostin

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’ancien panéliste de The View, Jedediah Bila, est revenu dans l’émission pour l’épisode de mercredi et l’ex-expert conservateur de Fox News est rapidement entré dans la peau de Meghan McCain en se lançant dans un affrontement houleux avec Joy Behar et Sunny Hostin. Bila est apparue dans l’épisode pour promouvoir ses nouveaux mémoires, Dear Hartley, mais la conversation a été détournée vers un sujet distinct concernant les mandats de vaccination.

« Parlons de l’éléphant dans la pièce », a déclaré la co-animatrice Joy Behar. « Vous deviez nous rejoindre dans le studio il y a des semaines, mais vous ne pouviez pas parce que ABC a une politique très stricte selon laquelle vous ne pouvez pas entrer dans ce bâtiment à moins d’être complètement vacciné… et vous avez pris la décision consciente de ne pas le faire. vacciné. »

Bila a clarifié sa position sur la décision, affirmant qu’elle n’était pas entièrement enracinée dans une position anti-vax – plutôt qu’elle était contre les mandats de vaccination imposés par l’entreprise. « Je ne suis pas anti-vax », a déclaré Bila, « mais ce que je veux vraiment, c’est que les gens prennent ces décisions par eux-mêmes. »

Apparaissant à distance pour promouvoir son livre, « Dear Hartley », l’ancienne co-animatrice de #TheView @JedediahBila défend sa position de ne pas se faire vacciner – ce qui l’a empêchée d’être en studio : « Je ne suis pas anti-vax… Cependant, je s’opposent aux mandats. » https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/c1jQoYBm2T – La vue (@TheView) 16 novembre 2021

Elle a poursuivi en expliquant pourquoi elle s’opposait au mandat, déclarant à la table que cela « ne vous empêche pas d’obtenir Covid et de transmettre Covid ». À quoi, Behar a déploré en réponse: « Oh mon Dieu. Vous êtes à Fox News depuis trop longtemps. » Bila, qui a servi dans l’émission au cours de la saison 2016-2017, a déclaré à la table qu’elle bénéficiait d’une « exemption médicale » dont un « spécialiste des maladies infectieuses » et trois autres médecins peuvent attester. Elle note également qu’elle a une « immunité naturelle énorme, à plusieurs niveaux et à plusieurs facettes ».

Hostin a sauté dans la conversation pour clarifier certains faits sur l’épisode. « 762.000 personnes sont mortes du Covid dont [husband] Les parents de Manny. Nous sommes amis depuis longtemps, mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous donneriez la priorité à votre liberté personnelle sur la santé et la sécurité des autres », a-t-elle proposé en réfutation, ajoutant que The View ne devrait pas être un endroit pour Bila. partager la « désinformation ».