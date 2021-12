L’ancien coéquipier de LeBron James explique comment il a ruiné la NBA

LeBron James est largement considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Certains pensent qu’il est le meilleur, d’autres le placent au deuxième rang et quelques privilégiés le placent plus bas dans la liste.

Quoi qu’il en soit, son impact sur le sport est irréprochable.

Cela dit, tout le monde n’a pas l’impression que l’effet a été entièrement positif.

Lors d’une récente interview, l’ancien coéquipier de James aux Cleveland Cavaliers, Iman Shumpert, a expliqué en détail comment il pensait que James avait ruiné la NBA.

« Bron a ruiné le basket-ball », a déclaré Shumpert à propos de la décision de James de rejoindre le Miami Heat.

«Il pensait qu’il l’améliorait, je le comprends. Moi personnellement, j’aime la NBA pour la fidélité que je pensais y être. Il a fondamentalement renversé le quatrième mur comme l’organisation qu’ils conneries, nous faisons ce que nous voulons. Une bonne affaire, c’est sûr, mais quand on y pense à l’extérieur, j’ai des gens qui me tweetent en ce moment.

« Ils aiment littéralement parler des propriétaires et des métiers, c’est comme si vous n’étiez pas censés parler de tout cela en fait. »

Shumpert a toujours une façon d’analyser le basket-ball d’une manière que peu d’autres peuvent faire. Son tristement célèbre récit de sa confrontation classique avec Kobe Bryant l’a parfaitement illustré.

En ce qui concerne son point plus important sur James, les opinions varieront. Certains seront d’accord, d’autres moins.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de retour en arrière possible. James a définitivement changé la NBA pour toujours. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire est une question d’opinion personnelle.

