L’ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Alex Albon, revient en Formule 1 pour remplacer George Russell chez Williams

Alex Albon a été annoncé comme remplaçant de George Russell chez Williams, le pilote thaï-britannique revenant sur la grille après un an d’absence.

Albon a fait irruption sur la scène en Formule 1 avec Toro Rosso en 2019, avant d’obtenir une promotion chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen au milieu de l’année.

Albon remplace Russell chez Williams

Le joueur de 25 ans a échangé sa place avec Pierre Gasly dans le système Red Bull, mais a rapidement découvert à quel point il était difficile d’être le coéquipier de Verstappen, terminant régulièrement à quelques secondes du leader actuel du championnat.

Les choses ont été rendues beaucoup plus difficiles pour Albon qui a terminé 2019 en perdant son premier podium lors d’une collision avec Lewis Hamilton, avant exactement le même événement lors de la course d’ouverture de 2020.

Hamilton a reçu des pénalités pour les deux incidents.

La confiance d’Albon a cependant été abattue, terminant finalement la saison en mauvaise forme malgré une paire de podiums, et a été remplacé par Sergio Perez pour 2021 chez Red Bull, voyant toute place potentielle à Toro Rosso occupée par Yuki Tsunoda.

Albon aura la chance de relancer sa carrière en Formule 1

Albon a eu deux podiums refusés par des chutes avec Hamilton

Albon reviendra désormais au bercail en 2022, lorsqu’il remplacera son bon ami George Russell chez Williams après la confirmation de son transfert chez Mercedes mardi.

Albon a déclaré à propos de son retour : « Je ne peux pas vous dire à quel point cela fait du bien de le dire. Je rejoins Williams Racing pour 2022 !

George Russell rejoindra Hamilton chez Mercedes en 2022

Albon s’est associé à Verstappen au milieu de 2019 après un démarrage rapide

« Le plus sincère merci à Jost [Capito] et tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr Red Bull Racing, en particulier Christian [Horner] et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible.

« C’est un honneur absolu de rejoindre une équipe avec une histoire riche et légendaire et c’est très impressionnant de voir comment l’équipe a progressé à un rythme aussi rapide.

“Regarder sur la touche cette année m’a rendu plus motivé que jamais et j’ai hâte de commencer.”

Albon sera rejoint en 2022 par le Canadien Nicholas Latifi qui restera avec Williams après ses débuts cette année.

Nicholas Latifi restera chez Williams après s’être associé à Russell

Le retour d’Albon sur la grille ne s’est pas fait sans drame, avec le patron de Red Bull Christian Horner et son homologue chez Mercedes, Toto Wolff, s’affrontant publiquement à propos de la signature.

Samedi, Wolff a été interrogé sur la possibilité qu’Albon rejoigne Williams, qui utilise la puissance de Mercedes, et a déclaré qu’une décision serait délicate.

“C’est une chose à propos du groupe motopropulseur, et je pense qu’avec Albon, comme je l’ai dit hier, c’est un pilote qui mérite sa place en Formule 1”, a déclaré Wolff.

« Mais c’est délicat d’avoir un pilote 100% Red Bull sur un moteur Mercedes. Donc, [we are] heureux de travailler avec lui, tant qu’ils le libèrent de son contrat Red Bull.

Le patron de Red Bull, Horner, a vivement critiqué ses rivaux Mercedes cette saison

Après avoir entendu les commentaires de Wolff, Horner a déclaré : « C’est un peu inhabituel.

“Évidemment, c’est une énorme influence, mais je suis assuré que Williams choisit les pilotes qu’ils souhaitent conduire dans leur voiture, et qu’ils n’ont pas de restrictions.”

Il a depuis été confirmé qu’Albon a été libéré de son accord avec Red Bull, mettant fin à un partenariat qui a commencé en 2012.

Suite à l’actualité d’aujourd’hui, il ne reste qu’un siège à gagner sur la grille 2022, chez Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas.

Le titulaire actuel, Antonio Giovinazzi, semble être le favori pour rester l’année prochaine, mais tout accord ne sera probablement que pour une saison, l’équipe souhaitant faire appel au pilote de F2 Theo Porchaire en 2023.

