L’ancien colocataire londonien de la princesse Diana révèle qu’on lui a dit de “vérifier les bombes” | Royale | Nouvelles

Virginia Clarke, qui était l’une des quatre filles vivant avec Diana dans le prestigieux appartement de Chelsea, a fait la révélation brutale lorsqu’une plaque bleue a été dévoilée en l’honneur de la défunte princesse de Galles à l’extérieur de la propriété. Mme Clarke, puis Virginia Pitman, a vécu au 60 Coleherne Court avec Lady Diana, Carolyn Bartholomew et Ann Bolton, de juillet 1979 jusqu’aux fiançailles royales en 1981.

Mme Clarke a rappelé que les femmes n’avaient reçu que peu de conseils du palais une fois que Diana avait commencé à sortir avec le fils de la reine.

Mais elle a noté un moment «surréaliste» où ils ont été informés de l’identification des explosifs – mais cette information n’a guère aidé le quatuor.

Mme Clarke a déclaré: “Malheureusement, aucun d’entre nous n’avait lu le manuel sur le repérage des bombes, nous ne savions donc pas par où commencer avec celui-ci.”

L’ancien colocataire de Diana parlait alors que le mémorial était installé mercredi sur la propriété d’Old Brompton Road.

Diana a été nommée par l’Assemblée de Londres après avoir mené une campagne demandant aux Londoniens de proposer des femmes pour l’honneur.

Le programme de plaques bleues de Londres, géré par English Heritage, met en valeur les bâtiments où des personnalités célèbres du passé ont vécu et travaillé.

Mme Clarke a décrit le temps passé avec Diana comme “des jours heureux pour nous tous” et a déclaré que l’appartement était “toujours plein de rires”.

La plaque commémorative vient l’année où la défunte princesse aurait célébré son 60e anniversaire.

En juillet, une statue en bronze de Diana a été dévoilée dans les jardins du palais de Kensington par ses deux fils, le prince William et le prince Harry.

Lors de la cérémonie devant son ancienne maison mercredi après-midi, Mme Clarke a ajouté qu’il était “super de chérir cet endroit en son nom”.

Diana avait décrit ses années dans la propriété comme “le moment le plus heureux de sa vie”, selon le livre d’Andrew Morton Diana, In Her Own Words.

L’ancien colocataire de Diana a également parlé avec émotion de son appartenance à un morceau d’histoire.

Mme Clarke a déclaré: “Je disais à l’un de mes enfants, quand je serai mort et parti, vous passerez devant cette plaque et saurez que j’ai tiré la ficelle.

“Cela me fait me sentir vraiment bien – c’est vraiment une grande chose.

“Même si mon nom n’y figure pas et que ce n’est pas vraiment pour moi, évidemment, je pense toujours que c’est une belle chose d’avoir ici.”