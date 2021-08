L’ancien commissaire de police de New York prévient que nous revenons au «mauvais vieux temps»

L’ancien commissaire de police de New York, Howard Safir, a rejoint “Fox News Live” pour réagir à la violence armée récente du week-end dans les grandes villes des États-Unis.

HOWARD SAFIR : Ce qui se passe, c’est que nous retournons au mauvais vieux temps. Nous avons vilipendé la police, nous finançons la police, et nous avons mis au point ces lois folles sur la libération sous caution qui libèrent des criminels connus qui ont été reconnus coupables des mêmes crimes qu’ils continuent de perpétrer, et nous envoyons un message aux criminels que vous n’ayez pas peur de la police. Vous savez, à l’époque où j’étais commissaire et commissaire Kelly et commissaire Bratton, les seules personnes qui devaient craindre la police étaient les criminels. Alors ils gardaient leurs armes à la maison, ils faisaient très attention à ce qu’ils faisaient, et ils allaient ailleurs que dans la ville de New York s’ils commettaient des crimes. Le fait est que si les criminels ne craignent pas la police, s’il n’y a pas de responsabilité et de certitude d’arrestation, ils vont faire ce qu’ils ont toujours fait, commettre des crimes.

…

Ce qui se cache derrière, ce sont principalement des politiciens de gauche comme à Seattle, à New York et à Portland qui ont cédé leurs villes Black Lives Matter et Antifa. J’ai été amusé, bien que d’une manière étrange, par le maire de Seattle qui a cédé toute la ville à Black Lives Matter et appelle maintenant à plus de police et d’ordre public parce que la vérité est la voix la plus forte, la grande majorité des Américains veulent respectueusement mènent leur vie en paix et nous sommes à l’écoute de ces groupes radicaux.

