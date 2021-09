L’ancien community manager de Wargaming accuse l’entreprise de “culture d’entreprise toxique”

Le responsable de la communauté Zachary “CabMech” Doig a quitté son poste chez Wargaming et a accusé l’entreprise d’avoir une “culture d’entreprise toxique”.

Dans un article sur Twitter, l’ancien responsable de la communauté et des événements de l’équipe américaine de World of Tanks a déclaré qu’il démissionnait pour ce qu’il pensait être une “campagne illégitime et incroyablement persistante” visant à faire du bouc émissaire un membre de son équipe.

Cet employé, connu sous le nom de Gneisenau013, a été licencié plus tôt dans la semaine après qu’un navire qui, selon Wargaming, serait conçu en collaboration avec la communauté, a été libéré sans presque aucune suggestion du public.

“Je prends cette décision douloureuse en raison du récent licenciement d’un employé de mon équipe que je pense être une personne gentille et compétente pour des raisons que je perçois personnellement comme une campagne illégitime et incroyablement persistante pour le faire injustement bouc émissaire par la direction de son ancienne équipe qui, à mon avis, est désespérée d’avoir qui que ce soit à blâmer pour l’incident le plus récent de, ce que je perçois être, une culture d’entreprise toxique perpétuant un cycle d’erreurs graves qui remonte à au moins 4 ans – bien avant son du temps dans cette équipe et avec des causes bien supérieures à son niveau de rémunération », a écrit Doig.

“Le membre de l’équipe en question a fait des erreurs, et lorsqu’on lui a demandé de s’excuser publiquement pour eux bien qu’il ait quitté cette équipe, il a intensifié et l’a fait comme l’honorable personne qu’il est. Malgré cela, les membres seniors de cette équipe, à mon avis , a mené une campagne de porte dérobée sans relâche pour le faire licencier de mon équipe. Je ne peux que décrire ce comportement comme lâche, méprisable et semblable à un shitbird. “

