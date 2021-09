L’ancien compositeur de Bungie Marty O’Donnell reconnu coupable d’outrage au tribunal

L’ancien compositeur de Bungie Marty O’Donnell a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir réutilisé les actifs de Destiny.

En avril 2021, Bungie a signifié à O’Donnell un outrage aux documents judiciaires pour des vidéos qu’il a mises en ligne sur sa chaîne YouTube et d’autres plateformes. Certaines de ces vidéos étaient des premières esquisses musicales qui sont devenues Music of the Spheres, le fondement de Destiny the Game.

La plainte pour outrage au tribunal concerne les termes antérieurs de la poursuite intentée par O’Donnell après sa sortie de Bungie. O’Donnell a gagné ce procès, donc, fait intéressant, il a violé les conditions favorables fixées pour lui-même. Lorsque O’Donnell a été licencié en avril 2014, Bungie lui a ordonné de rendre tout le matériel lié à Music of the Spheres. Il a été empêché de partager ou d’interpréter l’une de ces pièces dans le cadre d’une injonction de 2015.

Bungie soutient que tout le matériel comprend non seulement la musique dans son état final, mais toutes les versions, variations et composants des pistes sur lesquelles Bungie a travaillé pendant que Bungie employait O’Donnell. En 2019, O’Donnell a commencé à télécharger des vidéos et d’autres contenus liés à Music of the Spheres et Destiny sur YouTube et Bandcamp.

“Monsieur. La possession même de ces documents par O’Donnell prouve qu’il n’a pas respecté l’ordre de retourner « tous les documents » à Bungie », lit-on dans la requête en justice de Bungie, obtenue par Eurogamer. Bungie a également contesté le téléchargement par O’Donnell de “Sketches for MotS” sur Bandcamp, où les utilisateurs pouvaient le payer pour accéder à la musique.

Bungie a fait valoir que les actions d’O’Donnell constituaient une violation de l’injonction de 2015. Le tribunal a souscrit à cette évaluation. “Monsieur. O’Donnell a intentionnellement désobéi et est par la présente tenu pour outrage à l’ordonnance du 17 septembre 2015 confirmant et exécutant la sentence arbitrale finale rendue dans cette affaire », a déclaré la juge Regina Cahan de la Cour supérieure du comté de Washington King.

Ni Bungie ni O’Donnell n’ont commenté le litige en cours. Mais le tribunal a imposé plusieurs sanctions à O’Donnell, notamment en soumettant ses appareils électroniques à un tiers pour examen médico-légal afin de supprimer les actifs liés à Music of the Spheres.

O’Donnell doit également supprimer tout matériel qu’il a téléchargé sur Internet. Cela inclut YouTube, Bandcamp et tout autre service pouvant héberger du matériel créé par O’Donnell pendant son séjour chez Bungie. O’Donnell est également tenu de signaler qu’il n’avait pas l’autorité légale de télécharger ces pistes.

“Monsieur. O’Donnell s’abstiendra de faire tout commentaire public direct ou indirect concernant ces publications, y compris les réponses à ceux qui s’interrogent sur la base de ces publications, et laissera le message parler de lui-même », indique l’ordonnance du tribunal. O’Donnell n’a jusqu’à présent pas respecté cette partie de l’ordonnance du tribunal.

Il est également tenu de payer à Bungie tout l’argent qu’il a reçu de la vente de matériel sur Bandcamp. Il a également été condamné à payer les frais raisonnables de Bungie associés à la procédure pour outrage, y compris les honoraires d’avocat. Bungie réclame 100 000 $ d’honoraires, mais les représentants légaux d’O’Donnell soutiennent que le montant est “déraisonnable”.