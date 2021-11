L’ancien compositeur de Bungie O’Donnell demande aux fans de supprimer la musique non autorisée

L’ancien compositeur de Bungie Marty O’Donnell a demandé à ses fans de détruire et d’arrêter de partager la musique qu’il a publiée sans autorisation.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le compositeur a déclaré que ses fans devraient se débarrasser de la musique qu’il a sortie suite à son départ du studio. Il s’agissait d’une mesure ordonnée par le tribunal, à la suite d’une décision de justice plus tôt cette année qui a conclu qu’O’Donnell était en violation d’une injonction de 2015 qui visait à l’empêcher de partager ou d’interpréter des chansons inédites de Destiny.

« A qui de droit, je n’ai pas et n’ai pas eu depuis au moins avril 2014, l’autorisation légale de posséder ou de distribuer du matériel non disponible dans le commerce lié à Destiny ou à la musique des sphères – y compris le matériel que j’ai composé ou créé en travaillant pour Bungie », a-t-il déclaré.

« Ce matériel appartient à Bungie. Si vous avez publié l’un de ces actifs sur un site Web ou une autre plate-forme accessible au public, vous devez supprimer le contenu immédiatement. Si vous avez des copies de ces actifs, vous devez vous abstenir de partager et de détruire toute copie d’entre eux . Cette demande ne s’applique à aucun matériel de Destiny ou de la Musique des Sphères que vous avez obtenu légalement de sources disponibles dans le commerce. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72669/former-bungie-composer-odonnell-asks-fans-to-delete-unauthorised-music/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));