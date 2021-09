L’ancien compositeur de Destiny condamné à payer près de 100 000 à Bungie

Destiny était le dernier jeu Bungie sur lequel O’Donnell a travaillé. Capture d’écran : Bungie

Le compositeur Marty O’Donnell, ancien directeur audio de Bungie, a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour son utilisation continue des actifs de Destiny, y compris le téléchargement de clips de chansons en ligne longtemps après son départ de l’entreprise. Selon Eurogamer, une telle utilisation a violé les termes d’un procès précédent.

O’Donnell était un membre vétéran de Bungie et responsable de la partition emblématique de Halo. Mais en 2014, il a tweeté qu’il avait été licencié « sans motif ». Tout en travaillant toujours sur Destiny, Activision était intervenu avec sa propre musique pour la bande-annonce E3 du jeu, et Bungie a ensuite mis de côté Music of the Spheres, l’ambitieux compagnon musical O’Donnell et son partenaire Michael Salvatori composé avec l’ancien Beatle, Paul McCartney. Aux termes d’un procès qui a suivi, qu’O’Donnell a gagné, il a reçu l’ordre de restituer «tout le matériel» de Destiny et Music of the Spheres, pas seulement les partitions finales, mais chaque version, composant et variation.

Cependant, en 2019, O’Donnell a commencé à télécharger des versions de musique de Destiny et Music of the Spheres sur sa chaîne YouTube et sur Bandcamp, déclenchant cette dernière querelle juridique. Selon Eurogamer, une motion de Bungie se lit comme suit : « M. La possession même de ces documents par O’Donnell prouve qu’il ne s’est pas conformé à l’ordre de rendre « tout le matériel » à Bungie. » Plus tôt cet été, un juge a convenu que l’action d’O’Donnell violait l’injonction précédente et a statué en faveur de Bungie.

O’Donnell a été invité à supprimer tout le matériel pertinent d’Internet et à publier un message sur son Twitter, YouTube, Bandcamp et Soundcloud expliquant qu’il n’avait pas le pouvoir de fournir cette musique ou ce matériel. De plus, O’Donnell devait dire à toute personne ayant téléchargé les actifs de s’abstenir de les partager et d’en détruire toute copie.

Dans le cadre de la décision, O’Donnell a été condamné à restituer tout l’argent qu’il avait reçu et à payer les frais juridiques de Bungie. L’équipe juridique d’O’Donnell se disputerait contre les près de 100 000 $ que Bungie exige.

Au début du mois de juin de cette année, un mois avant que la décision ne soit rendue, O’Donnell a tweeté qu’il envisageait de se retirer de l’industrie du jeu dans un tweet supprimé, et a ajouté qu’il serait « forcé de fermer cette [his account] bientôt. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu : « Demandez à Pete Parsons », faisant référence au PDG de Bungie. Le jour suivant, O’Donnell a tweeté le Bandcamp pour sa bande originale de Golem, ajoutant : « Veuillez envisager d’acheter cette bande originale. L’argent m’aidera avec mes énormes factures juridiques.

Malgré ses affirmations antérieures, le compositeur n’a pas supprimé son compte Twitter, mais a plutôt tweeté au cours des dernières semaines à propos de son travail sur Halo.