L’ancien concurrent de Voice Thomas Wells est décédé

Le concurrent de NBC Thomas Wells est décédé

Thomas Wells, un ancien concurrent des émissions de téléréalité « The Voice », « America’s Got Talent » et « The Winner Is », est décédé à l’hôpital le samedi 13 novembre 2021, comme le rapporte le site TMZ.

Les médias susmentionnés se sont entretenus avec l’épouse de Wells, Jessica, qui a expliqué que le chanteur travaillait actuellement dans une usine de fabrication de pneus en Oklahoma et qu’un accident s’y est produit.

La femme a expliqué que pendant qu’elle travaillait, une partie du corps de l’ancien concurrent était coincée dans un « type de convoyeur automatique qui ne s’arrêtait pas ».

Jouer

Le groupe joue I Won’t Let Go Rascal Flatts X Factor USA 2011 Boot Camp YouTube My Group Song sur The X-Factor 2011. Cette vidéo provient du site Web de XFactor.2012-10-22T07: 49: 31Z

Selon la nécrologie de Wells et TMZ, le chanteur a également participé à « The Voice » et « X-Factor », bien qu’il ne semble pas y avoir de vidéo de son passage dans l’émission.

L’homme est décédé après avoir été transporté par avion dans un hôpital de Tyler, au Texas, a ajouté TMZ.

Jessica Wells dit que son mari était « unique »

Jessica Wells a parlé à E! News et a déclaré au média que le monde avait perdu une « personne incroyable et unique » qui était son meilleur ami au monde.

Jouer

Thomas Wells chante Broken Road – Winner Is 2013Thomas à Universal Studios sur The Winner Is 2013.2013-10-28T00: 52: 51Z

« C’était un accident de travail », a-t-il déclaré au journal. « Cela l’a fait manquer d’oxygène dans son cerveau, ce qui a causé l’échec de son corps. »

Dans un autre article sur Facebook, où Jessica Wells se tenait près de la tombe de son mari, elle a déclaré qu’elle sentait que la situation dans son ensemble n’était pas réelle.

« Cela se détériorait très vite », avait-il déclaré à l’époque. « Le manque d’oxygène dans son cerveau provoquait l’arrêt de son corps et de ses organes et tout ne fonctionnait pas bien. »

Elle a ajouté: « Et il y avait quelque chose qui n’allait pas avec son estomac et elle avait ce genre d’odeur. Il est difficile d’expliquer. Ce n’était pas écrasant, mais on pouvait dire que quelque chose se passait. Sa tension artérielle diminuait très rapidement. »

La femme de Thomas a dit qu’il priait pour un miracle, mais n’a pas obtenu ce qu’il attendait de la prière.

«Alors, pendant que nous étions tout autour de lui en train de prier, je priais Dieu : ‘S’il te plaît, sauve mon mari. Je sais que vous pouvez faire des miracles, qu’il aille bien », a déclaré la femme dans la vidéo. « Et pendant que nous jouions sa chanson, j’ai ressenti une sorte de brûlure d’estomac, comme des nausées dans mon ventre et jusqu’à ma poitrine et dans mon cœur j’ai entendu : ‘Mon fils, il est à la maison. Je sais que ton cœur est lourd, mais appuie-toi sur moi, car il est à la maison.’

La veuve a ajouté qu’une fois que cela lui serait arrivé, elle savait que tout le monde serait soulagé.

Elle a sous-titré la vidéo: « Je t’aimerai toujours bébé !! Tu es le meilleur homme du monde !! Jusqu’à ce qu’on se retrouve au paradis… chante avec les anges !! «

Jessica et Thomas Wells se sont rencontrés en 2003

Selon leur nécrologie, Jessica et Thomas Wells se sont rencontrés pour la première fois en 2003 et le couple s’est marié en 2004. Le couple avait trois chiens ensemble.

La nécrologie indique également que le chanteur était autodidacte pour jouer des instruments et chanter, et qu’il s’est vraiment intéressé au chant à l’école et à l’église, quand il était jeune. La star a participé à « X-Factor », « America’s Got Talent », « The Voice » et « The Winner Is » et aimait chanter « à la fois des hymnes et de la musique contemporaine », selon sa nécrologie.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 20 novembre 2021.

« The Voice » est diffusé les lundis et mardis à 20 h, heure de l’Est (en direct) et heure du Pacifique (enregistrée) sur NBC.

Consultez l’article original sur Heavy ici.