L’ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, dit à Nate Diaz d’attendre la trilogie de Conor McGregor plutôt que de signer un nouvel accord UFC

Dominic Cummings, ancien conseiller en chef du Premier ministre Boris Johnson, a exhorté la star de l’UFC Nate Diaz à résister à une nouvelle offre de contrat de Dana White pour obtenir un « effet de levier » dans la poursuite d’un combat de trilogie avec Conor McGregor.

Cummings est tombé dans l’infamie de la politique britannique en mai 2020 lorsqu’il a entrepris un aller-retour de 260 milles au plus fort du verrouillage de COVID-19.

.

Cummings était le ridicule de la nation après son aller-retour de 260 milles à Durham pour « tester sa vue »

Johnson a licencié son bras droit environ six mois plus tard, pour ensuite être critiqué par Cummings pour sa gestion de la pandémie.

Mais l’homme de 49 ans a clairement un intérêt pour les questions contractuelles du MMA et s’est rendu sur Twitter à 22h35 un dimanche soir pour conseiller Diaz sur son prochain mouvement.

Le natif de Stockton a un combat restant sur son contrat actuel, avec un combat contre le concurrent poids welter Vicente Luque qui stagne et McGregor revenant potentiellement pour un combat de trilogie une fois qu’il reviendra d’une jambe cassée.

Cummings a écrit : « Ne signez pas de nouveau contrat UFC, vous gagnerez plus d’argent à l’extérieur et Dana White viendra conclure un accord à un moment donné pour le combat de la trilogie Conor McGregor.

. – Contributeur

Diaz et McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC

«Mais à l’extérieur, vous aurez beaucoup plus d’effet de levier et gagnerez plus de $. Regardez comme ils ont baisé Georges St-Pierre, qui attend maintenant l’expiration du contrat.

Cummings fait référence à White bloquant le passage de GSP à la boxe, où un combat contre Oscar De La Hoya a été évoqué, pour être bloqué par le chef de l’UFC.

Le leader de Dominance MMA, Ali Abdelaziz, représente l’Argentin. Luque pense également que Diaz résistera à chanter une prolongation de son contrat actuel pour se permettre plus de flexibilité.

Abdelaziz a déclaré à MMA Fighting : « Je pense que Nate Diaz a encore un combat sur son contrat. J’aime le combat. Je pense que c’est un grand combat. Je pense que l’UFC, c’est un business, ils veulent faire de l’argent et je pense que Nate et Conor [McGregor] leur fera tellement d’argent.

.

Cummings a été limogé par le Premier ministre Boris Johnson

.

Luque a remporté une énorme victoire contre l’ancien champion Tyron Woodley plus tôt cette année et veut un frère Diaz

« Je pense que la seule façon pour l’UFC d’accepter que ce combat se produise [is] si Nate re-signe avec l’UFC. Mais je ne sais pas si c’est bon pour Nate de signer à nouveau avec l’UFC.

« Je comprends le métier. Je comprends le point de vue de l’UFC mais ils savent que nous voulons le combat, Nate veut le combat mais à la fin de la journée, ils détiennent le contrat.

« Je peux pousser autant que je peux mais je ne sais pas ce qu’ils veulent faire. Vicente, 100 % combattront Nate ou Nick [Diaz]. «