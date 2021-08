L’ancien conseiller d’Obama nommé à la tête du département des services financiers de l’État de New York ⋆ Crypto new media

L’ensemble du terrain réglementaire du Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) est sur le point de changer, et peut-être l’impact sur l’écosystème de la crypto-monnaie alors que le régulateur est en passe de prendre une nouvelle tête. Tel que rapporté par le Wall Street Journal (WSJ), le gouverneur de New York Kathy Hochul a nommé Adrienne Harris, conseillère principale de la société de relations publiques Brunswick Group pour diriger l’agence.

La nomination est devenue nécessaire à la suite de la démission de la surintendante Linda Lacewell, et l’accession d’Adrienne à ce poste est soumise à confirmation par le Sénat de l’État de New York. Le NYDFS a l’énorme responsabilité de réglementer jusqu’à 1 500 banques et institutions financières avec plus de 2 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Avec une surveillance générale des startups de monnaie numérique qui cherchent à faire des affaires à New York, le NYDFS réglemente également les compagnies d’assurance avec des actifs d’une valeur de 4 700 milliards de dollars.

Adrienne a été au gouvernement en tant qu’assistante spéciale pour la politique économique du président américain Barack Obama et conseillère principale du secrétaire adjoint du département du Trésor. Bien qu’elle n’ait pas eu d’influence vocale dans l’écosystème de la cryptographie, les dossiers du gouvernement ont détaillé son implication dans la participation à des pourparlers destinés à aider à stimuler les innovations dans l’écosystème financier, la technologie blockchain étant également au centre de l’attention.

NYDFS et la perspective BitLicense pour les entreprises de cryptographie

Bien qu’il existe des règles établies régissant l’émission de BitLicense, la disposition des dirigeants de l’organisme de réglementation comptera pour beaucoup dans la façon dont les entreprises de cryptographie encouragées chercheront à déplacer leur base vers l’épicentre financier mondial.

Avec la déclaration d’Adrienne dans laquelle elle a déclaré qu’elle utiliserait le poste “pour garantir que nous ayons un système financier solide et juste et une économie équitable”, nous pouvons espérer un régime favorable pour l’écosystème de la monnaie numérique.

Parmi les principales autorisations BitLicense qui ont été délivrées dans le comprend celle donnée à l’application Cash de Square, ainsi que celle délivrée à la société de courtage de crypto-monnaie du cofondateur de PayPal, Tagomi en 2019.

