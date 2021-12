L’ancien conseiller du PSOE à Saragosse dénoncé par son épouse, porté disparu

04/12/21 à 12:38 CET

Luis M. Gabás / Carlota Gomar

Tourner dans le cas de ancien conseiller de la PSOE à la mairie de Saragosse Ignace Magana, dénoncé par son épouse le 13 novembre pour mauvais traitements. C’est dans emplacement inconnu pour le Tribunal de la violence contre les femmes numéro 1 de la capitale aragonaise qui s’occupe de l’affaire. Il est venu alléguer son incapacité à comparaître dans le procès rapide pour une maladie cardiaque pour laquelle il a même communiqué qu’il allait être opéré d’urgence le 22. Or, l’hôpital Miguel Servet de Saragosse vient d’informer le juge d’instruction que il n’a été soigné aux urgences que le 27 et qu’il a été libéré en quelques heures. Une réalité qui pourrait vous coûter l’imputation d’un délit d’entrave à la justice, en plus de la violence de genre initiale. Le maire, qui a une ordonnance restrictive en vigueur dans une affaire jugée « à haut risque » dans le dispositif Viogén, a « catégoriquement » démenti la plainte de la femme.

Comme EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, l’a appris, le parquet provincial de Saragosse a exhorté l’avocat de Magaña, Carlos Fuertes, à informer le tribunal de la violence contre les femmes numéro 1 de Saragosse l’adresse actuelle du conseiller afin qu’il puisse être cité comme ayant fait l’objet d’une enquête et d’être informé des avertissements correspondant à l’ordonnance de mesures conservatoires du 14 novembre, un jour après que sa femme eut signalé à la police qu’elle était maltraitée.

Ordonnance restrictive

Il s’agit de l’ordonnance d’immobilisation et de libération de Magaña prononcée par le tribunal d’instruction numéro 9 de Saragosse, qui était de service lorsque la femme a dénoncé les faits et dont l’enquête a été menée par l’Unité de la famille et des femmes (UFAM) de la police supérieure. Siège d’Aragon. Après avoir interrogé la victime de violences sexistes, les agents ont vu un risque élevé dans cette affaire.

Dans la lettre envoyée à l’instructeur, le procureur de la République informe que, si dans les trois jours (à compter du 2 décembre), l’adresse de Magaña n’est pas fournie, une demande sera faite pour commencer la recherche et l’arrestation de l’agresseur présumé afin qu’il soit mis à la disposition du juge d’instruction ou du tuteur et que les poursuites judiciaires correspondantes soient engagées.

Il l’exhorte également à expliquer les raisons pour lesquelles il a fait croire au Tribunal des violences faites aux femmes, toujours par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne pouvait pas comparaître devant le tribunal car il aurait été admis à l’hôpital Miguel Servet.

Ce n’était pas la première fois que le parquet demandait à l’hôpital des informations sur l’état de santé de l’ancien conseiller du PSOE. Il l’a déjà fait le 15 novembre dans un bureau d’exécution urgente et dans lequel l’état de santé de l’auteur présumé en raison de violences sexistes et l’heure prévue d’admission ont été demandés. Dans ce même bureau, il a exhorté Servet à se présenter au tribunal le jour de sa libération.

Deux jours plus tôt, le 13 novembre, l’avocat de Magaña avait déposé devant la justice une pièce dans laquelle il incluait un arrêt maladie dû à une maladie courante du conseiller (arythmie) et dans laquelle la section d’admission à l’hôpital était vide. Le 18 novembre, son avocat a de nouveau signalé que Magaña avait été hospitalisé (depuis le 13 novembre) et qu’il allait subir une intervention chirurgicale le 22. Chose qui ne correspond pas aux informations transmises par Miguel Servet de Saragosse au tribunal. En fait, le Parquet va jusqu’à qualifier de « faux » ladite information sur l’état de santé du suspect.

Le maire n’est revenu assister à aucun acte du consistoire

Ignacio Magaña, ancien conseiller du PSOE à la mairie de Saragosse, a été exclu du parti pour son implication présumée dans une affaire de violences sexistes deux jours après son arrestation pour mauvais traitements, suite à la plainte déposée par sa femme le 13 novembre. Cependant, Il maintient son acte de conseiller non affilié, afin qu’il puisse assister à toutes les commissions qui se tiennent ainsi qu’aux séances plénières, où il a voix et vote.

À ce jour, Magaña n’a pas comparu à la mairie de Saragosse car il serait en congé. Une situation remise en cause après la Hôpital Miguel Servet à Saragosse communiquer au Parquet qu’il n’avait été soigné aux urgences que le 27 novembre, jour de la réception du procès-verbal.

Magaña a une longue histoire dans les rangs du PSOE. Il était député de Saragosse aux Cortes Generales ; Conseiller au Ministère du Développement Rural du Gouvernement d’Aragon et de la Présidence du Conseil Provincial de Saragosse. Il occupait actuellement le poste de secrétaire de la politique institutionnelle de la commission exécutive provinciale, du comité régional et était secrétaire général de l’association Torrero. Le conseiller non affilié a démissionné de tous ses postes le 15 novembre, après avoir été exclu du parti.

Visite aux urgences

Selon ces mêmes sources, le Parquet a de nouveau demandé des informations à l’hôpital dans lequel il a été informé que, s’il ne recevait pas de réponse dans les trois jours, il irait au Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) pour qu’un médecin légiste vienne au centre pour certifier l’admission de l’accusé. Une demande à laquelle il a été répondu et dans laquelle il est vérifié que Magaña n’était aux urgences que le 27 novembre, donc toutes les explications précédentes se sont avérées être un mensonge.

Magaña, qui a été expulsé du PSOE deux jours après la plainte de son épouse, maintient son acte de conseiller non-inscrit, même si pour l’instant il ne s’est pas présenté à la mairie depuis, en théorie, son admission.

Au fur et à mesure que ce journal avançait, les enquêteurs de la police de l’Unité de la famille et des femmes (UFAM) ont décrit comme violence psychologique « légère » subi par la femme; de « « physique » très sérieuse et ils ont conclu qu' »au cours des six derniers mois, il y a eu une augmentation de l’escalade des attaques ou des menaces ».

L’un des épisodes les plus violents relatés par la femme de Magaña et qui apparaît dans le rapport auquel EL PERIÓDICO DE ARAGÓN a eu accès s’est produit l’hiver dernier, lorsqu’elle a tenté de quitter la maison qu’ils partageaient. Comme il l’a expliqué, « il a réagi de manière agressive me poussant contre le lit, m’empêchant de bouger en me saisissant le cou. Il est allé à la cuisine a pris un couteau, le mettant sur ma poitrine et me disant que sur son cadavre il allait sortir de là ».