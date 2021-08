L’ancien conseiller municipal et prêtre de New York Louis Gigante accusé d’avoir agressé sexuellement un mineur ⋆ .

Le prêtre à la retraite et ancien conseiller municipal de New York, Louis Gigante, a été accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de 9 ans dans les années 1970 dans le cadre d’un cours d’étude biblique.

Gigante, dont le frère était le chef de la mafia, Vincent “The Chin”, aurait forcé l’enfant à avoir des relations sexuelles orales à l’église St. Athanasius dans le Bronx, selon des documents déposés devant le tribunal du comté de Bronx.

“L’archidiocèse savait ou aurait dû savoir que le père Gigante abusait sexuellement d’enfants et/ou avait la propension à le faire”, lit-on dans la plainte, selon le Bronx Times.

« Les défendeurs, l’archidiocèse catholique romain de New York et l’église catholique romaine St. Athanasius savaient ou auraient dû savoir des abus que M. Doe et d’autres jeunes enfants subissaient aux mains de leur clergé.

Gigante est également connu pour les développements de logements à but non lucratif dans le quartier de Hunt’s Point dans les années 1980.

Gigante a été prêtre à l’église St. Athanasius dans le Bronx.SEBCO Development Inc

La plainte a été déposée en vertu de la loi sur les enfants victimes de 2019 de l’État, qui donne aux victimes une fenêtre pour déposer des plaintes antérieures pour abus sexuels, a rapporté le Bronx Times.

Le cabinet d’avocats de New York Curis Law, qui représente le plaignant, a déclaré au Bronx Times qu’il espère que la date d’expiration du 14 août pour intenter des poursuites en vertu de la loi sur les enfants victimes sera prolongée.

« Nous félicitons tous les enfants survivants d’abus sexuels qui se manifestent et demandent justice », indique le communiqué. « Il est regrettable que la date limite du 14 août 2021 touche bientôt à sa fin et se tourne vers l’État de New York pour mettre en œuvre une nouvelle législation visant à supprimer les restrictions de temps, car le traumatisme et la souffrance de ces survivants sont éternels. »