L’ancien créateur de Calvin Klein crée un collier pour les indigènes du Brésil – WWD

Le créateur de mode Francisco Costa et le bijoutier Fred Leighton se sont associés à la célèbre maison de vente aux enchères Phillips pour créer un collier spécial au profit d’un peuple indigène du Brésil.

Le long collier de déclaration a été conçu par Costa et créé par les bijoutiers Fred Leighton. Il est composé de résine d’arbre breu et de graines d’açai provenant d’Amazonie, combinées à des matériaux de joaillerie plus traditionnels tels que des diamants taillés à l’ancienne, des briolettes de diamant jaune, des chaînes en or antique et du cristal de quartz.

« Les pierres de résine breu utilisées dans ce collier ont été récoltées de manière durable au cœur de l’Amazonie et enveloppées dans des feuilles médicinales, contrastant avec les diamants bruts et recyclés et les éléments architecturaux en or du collier. Je suis tellement fier d’avoir conçu cette pièce unique avec à la fois un savoir-faire artisanal et l’essence naturelle de l’Amazonie brésilienne », a déclaré Costa, l’ancien directeur créatif de Calvin Klein qui a lancé sa propre marque de bien-être durable Costa Brazil en 2018, a déclaré à propos du collier conception organique. Costa lui-même est né et a grandi à Guarani, au Brésil, un bastion important pour les peuples autochtones du pays.

« C’est merveilleux d’être en présence de gentillesse, avec tous ceux qui se sont réunis pour créer ce bijou magique. Des femmes de la tribu Yawanawa qui sont à l’essence de ce projet, à Rebecca Selva de Fred Leighton qui a aidé à sublimer mon design avec les meilleurs diamants de vieille mine, et l’équipe de Phillips qui croyait en notre mission, la communauté qui a été créé autour du projet est vraiment inspirant », a-t-il ajouté.

Le collier sera mis aux enchères dans le cadre de la plus grande vente de bijoux en ligne de Phillips qui culminera le 25 juin et est estimé entre 20 000 $ et 40 000 $. Les bénéfices seront reversés à Conservation International – une organisation à but non lucratif qui sensibilise et fournit des ressources aux communautés autochtones du Brésil, dont beaucoup ont été particulièrement touchées pendant la crise du COVID-19. On pense que le Brésil a l’un des taux de mortalité pandémique les plus élevés au monde et connaît actuellement une augmentation du nombre de cas dans un contexte de déploiement retardé des vaccins.

Greg Kwiat, PDG de Fred Leighton, a ajouté : « Les communautés indigènes de l’Amazonie brésilienne sont les gardiennes des écosystèmes vitaux de la forêt tropicale et de la biodiversité dont nous dépendons tous. Nous sommes fiers de les soutenir à travers Conservation International et de les aider à se remettre de la pandémie de COVID-19. C’est un honneur pour nous de collaborer avec Francisco Costa, et nous vous invitons à vous joindre à nous le 25 juin pour la vente aux enchères Phillips de ce collier extraordinaire.