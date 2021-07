L’ancien d'”American Horror Story” devrait jouer dans la nouvelle série Netflix du showrunner “13 Reasons Why”

Matt Bomer a été choisi pour jouer le rôle principal masculin dans la série à suspense de Netflix Echoes, qui vient du showrunner de 13 Reasons Why, Brian Yorkey. L’émission est la première production à venir dans le cadre de l’accord global pluriannuel de Yorkey avec le streamer pour des séries et d’autres projets. Bomer jouera aux côtés de Michelle Monaghan. La série, écrite et créée par Vanessa Gazy, se concentre sur un ensemble de jumeaux identiques fictifs (tous deux joués par Monaghan) nommés Leni et Gina avec un secret effrayant qui menace de changer leur vie. Les sœurs, qui ont tout partagé dans la vie de l’autre depuis leur enfance, y compris deux foyers, deux maris et un enfant, sont bouleversées lorsque l’une d’entre elles est portée disparue. Parmi les sœurs, Leni est décrite comme la jumelle qui se contentait d’épouser son amour d’enfance et de fonder sa famille en tant qu’épouse et mère à l’emporte-pièce. Alors que Gina est décrite comme la jumelle rebelle qui s’est enfuie à Los Angeles où elle est devenue célèbre en tant qu’auteur connue pour ses écrits sur un courant sombre qui l’a suivie depuis son éducation dans le Sud.

Bomer incarnera le mari de Leni, nommé Jack Beck. Son personnage est un garçon d’à côté typique qui a grandi avec la sœur, devenant le mari qui fait l’objet d’envie car beaucoup de femmes souhaitent être mariées avec lui. C’est un père émouvant et aimant et un membre précieux de la communauté qui est responsable de la gestion d’un cabinet vétérinaire ainsi que d’un ranch de chevaux qui appartient à sa famille depuis des générations. Pour Jack, il est la personne qui a le plus à perdre alors qu’il en apprend davantage sur la double vie de sa femme après sa mystérieuse disparition. Yorkey est co-showrunner et producteur exécutif aux côtés de Quinton Peeples, qui est répertorié au même titre. Gazy produira avec Imogen Banks et Endemol Shine Banks Australia.

Le catalogue de Bomer comprend American Horror Story ainsi qu’un rôle dans la série dérivée American Horror Stories. Il joue actuellement dans Doom Patrol de HBO Max et a récemment joué un tour dans la deuxième saison de The Sinner aux États-Unis. Il a également remporté une nomination aux Emmy pour son travail sur The Normal Heart de HBO.