L’ancien de ‘Chuponcito’ a dénoncé le comédien pour harcèlement sexuel et extorsion – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En février 2021, Bárbara Estrada, l’ancienne compagne de ce comédien, a dénoncé Alberto Flores au procureur général de Mexico pour le crime présumé d’extorsion et de harcèlement sexuel.

Ce 11 juin, lorsqu’elle a quitté l’unité, elle a expliqué les raisons de cette procédure légale pour l’émission Sale el Sol. Selon Bárbara, l’acteur et clown plus connu sous le nom de « Chuponcito » aurait menacé de diffuser ses photographies intimes si elle le faisait. pas faire ce que j’ai demandé.

Pour la chaîne YouTube Chisme en vivo, Bárbara a également assuré que les fantasmes sexuels de son ex-partenaire impliquaient des situations inventées dans lesquelles elle avait eu des relations sexuelles avec ses proches et qu’elle aurait même envoyé ses photographies nues à côté du berceau de son fils.

« Il m’a dit de fantasmer parce que ça l’excitait de savoir si j’avais couché avec un oncle, avec un cousin, avec une sœur ; Il m’a demandé d’inventer des histoires ou des histoires sur ces situations”, a-t-il expliqué.

Selon Bárbara, cet acteur de comédie lui aurait également envoyé des photos nues à côté du berceau de son fils, il a précisé qu’il a en sa possession la preuve de tous les messages et que, en temps voulu, lorsque le bureau du procureur l’aura autorisé, je les montrer publiquement.

“On a duré presque quatre ans et comme je ne veux pas accepter de lui envoyer des photos de nu, dans des positions différentes et comme je ne suis pas d’accord, il dit qu’il va les montrer à mon copain, qu’il va me brûler dans les réseaux , mais j’ai déjà fait la réclamation correspondante”, a-t-il mentionné. Estrada for Sale el Sol.

Elle a expliqué que ‘Chuponcito’ lui avait offert de l’argent pour des vidéos en toute confidentialité avec son partenaire actuel et a même assuré que l’une des demandes pour ce type de contenu aurait impliqué son père.

“Il m’a demandé des vidéos intimes avec mon partenaire, il m’a dit qu’il me donnerait une certaine somme d’argent si je lui envoyais une vidéo ayant des relations sexuelles avec mon partenaire et il m’a également dit qu’il me donnerait 20 000 pesos pour coucher avec mon père.”

L’ancien partenaire de ce personnage comique a réitéré ses intentions que le parquet se charge de mener à bien la procédure judiciaire et a partagé qu’il devait même déménager.

«Je veux que justice soit faite et je veux effacer le sourire cynique qu’il a, que son Dieu, il dit beaucoup qu’il est chrétien et non. J’ai subi des dommages psychologiques, je prends des antidépresseurs pour la même raison, j’ai dû déménager car je me sentais très harcelée”, a-t-elle déclaré.