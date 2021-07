L’ancien de ‘Criminal Minds’ partage une mise à jour troublante sur l’avenir de la renaissance annoncée

in

Malheureusement, il semble que les fans de Criminal Minds aient attendu en vain le renouveau attendu. Paget Brewster, qui a joué Emily Prentiss en tant que série régulière sur les saisons 2-7 et 12-15 ainsi que quelques spots invités dans les saisons 9 et 11, a révélé via Twitter que la réunion que tout le monde attendait pourrait ne pas se produire du tout. En réponse à un fan demandant une mise à jour sur la production, Brewster a déclaré qu’il n’y avait rien à partager. “Malheureusement, nous pensons que c’est mort”, a-t-elle écrit. “Je vous ferai savoir s’il y a des progrès mais cela semble peu probable. Ce qui est une déception.”

Paramount + a annoncé ses plans pour une production de reprise près d’un an après la diffusion de la finale de l’émission en 2020. Le streamer l’a décrite comme “une nouvelle série scénarisée qui rassemble l’équipe pour enquêter sur un seul cas fascinant sur 10 épisodes”. Cependant, peu d’informations en dehors de cela ont été révélées. L’intrigue promettait “d’examiner des cas réels et un comportement criminel réel, illustrés par des clips dont les fans se souviendront de la série fictive”. À la fin de la série, son casting était composé de Joe Mantegna (David Rossi), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid), AJ Cook (JJ Jareau), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis), Daniel Henney (Matt Simmons) et Adam Rodriguez (Luke Alvez).

Non, et malheureusement, nous pensons que c’est mort. Je vous ferai savoir s’il y a des progrès mais cela semble peu probable. Ce qui est décevant. – paget brewster (@pagetpaget) 30 juillet 2021

Dans les derniers épisodes, les téléspectateurs ont vu Garcia s’éloigner du BAU pour des pâturages plus verts, mais l’équipe était toujours à la recherche d’un autre tueur. voir se produire dans les cinq prochaines années. Si cette émission avait toujours été diffusée, c’est peut-être ainsi que nous serions allés avec Prentiss », a déclaré la showrunner Erica Messer à TV Insider au moment de la finale. «Pour JJ – certainement capable de gérer son propre bureau sur le terrain quelque part, mais tant de choses sont liées à sa famille – cela n’aurait de sens qu’elle le fasse si cela avait du sens pour sa famille de faire ce mouvement. Rossi va toujours être consultant. [He’s] ne l’abandonnera jamais, et ils auront de la chance de l’avoir et d’avoir toujours son cerveau en train de travailler sur des cas. “

“Reid veut clairement être un atout précieux pour attraper les méchants, mais il est également très conscient qu’il est également un atout énorme pour enseigner, alors il continuera à avoir cet équilibre”, a-t-elle poursuivi. “C’est amusant à imaginer, et c’est pourquoi nous voulions laisser le temps libre et vous faire savoir que Garcia passe à autre chose, mais elle n’est pas loin et le reste de l’équipe attrapera toujours les méchants chaque semaine.”