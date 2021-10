L’ancien de la ligue Francisco Arcia aiguise ses griffes pour jouer avec les Tigres

Le joueur Francisco Arcia, a rejoint aujourd’hui les pratiques avec sa nouvelle équipe le Tigres d’Aragua face à ce que sera sa participation à la saison en cours 2021-2022 du Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Francisco Arcia, est arrivé aujourd’hui aux entraînements des Tigres de Aragua pour affûter crocs et griffes pour tout donner en cette saison 2021 du bal créole.

Avec seulement une semaine d’avoir commencé le concours d’hiver au Venezuela, Arcia est présent aux entraînements pour être à la disposition du manager Luis Ugueto.

Voici le rapport :

Notre incorporation récente déjà présente avec l’équipe; Francisco Arcia Bienvenue! 👏🏻 #ArribaTigres🐯 #TigresEsAragua pic.twitter.com/McGfkiCAnj – Tigres de Aragua (@TigresOficiales) 30 octobre 2021

Arcia, En 2021, il a vu l’action dans les ligues moins avec la filiale Triple A West des Los Angeles Angels de Los Angeles, les Salt Lake Bees, où il a laissé une moyenne au bâton de 0,357 en 28 présences au bâton.

Il a ensuite traversé la Ligue Atlantique où il a frappé .281, en 89 présences au bâton, marquant 16 lignes et conduisant 10. Il a également traversé la Ligue mexicaine en jouant pour les Sultans de Monterrey où il a affiché une moyenne au bâton de .235 avec six points produits. et neuf marqué.

Chiffres et participation au Venezuela.

Au cours de 10 saisons d’expérience dans le LVBP, il a joué avec les Águilas del Zulia pendant 6 saisons, en 2017-18 il a joué avec les Tigres de Aragua, puis a joué ses trois dernières saisons avec les Cardenales de Lara.

Francisco Arcia a une moyenne à vie dans la balle créole de 0,254, visitant la plaque 668 fois et où il a connecté 170 coups sûrs, marquant 56 points et 69 points produits.