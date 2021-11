Keke Palmer croit au pouvoir de la manifestation. Palmer, qui a volé le cœur des téléspectateurs alors qu’il était préadolescent dans Akeelah and the Bee aux côtés de Lawrence Fishbourne, a récemment visité The View. L’actrice faisait la promotion de sa nouvelle série de livres, Southern Belle Insults. Au milieu de l’interview, elle a fait savoir au modérateur Whoopi Goldberg qu’elle voulait jouer à ses côtés dans une prochaine production.

« Maintenant, Whoopi, je dois tirer mon coup, comme je l’ai fait avec Issa il y a un petit moment », a commencé Palmer. « J’ai entendu dire que Tyler Perry est en train de faire Sister Act 3 et je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour le travail. N’importe quel travail. Je veux dire, vous ne devez rien dire maintenant, vous savez, je vous enverrai un e-mail ou quelque chose. Faites-moi savoir si vous avez besoin de moi.

Mais Goldberg a dit à Palmer qu’un e-mail ne serait pas nécessaire. « J’en ai déjà parlé », a répondu Goldberg. Il semble donc que Palmer, qui est également un chanteur talentueux, puisse faire une apparition dans le troisième volet du film.

Palmer a fait quelque chose de similaire l’année dernière pour la comédie populaire HBO d’Issa Rae, Insecure. Après avoir tweeté sur l’impatience de la dernière saison de la série en cours, Palmer a directement tweeté Rae, en disant: « @IssaRae, il y a eu une confusion. J’ai tweeté à propos de mon enthousiasme pour la saison 5 d’Insecure et maintenant tout le monde pense que je vais être dessus. Nous ne pouvons pas les laisser tomber, mettez-moi pour battre un ** de Condola très rapidement. » Le Tweet de Palmer faisait référence au personnage de Condola que les fans détestent maintenant après être tombée enceinte du petit ami d’Issa, Lawrence.

Son Tweet a fonctionné. Mais dans une tournure étrange, Palmer joue le rôle de Kira, la sœur cadette et insolente de Condola. Palmer a fait ses débuts dans Insecure dans Ep. 3 intitulé « La pression, d’accord ?! » L’épisode a relaté la naissance du fils de Condola et Lawrence, Elijah, et les luttes de la coparentalité.

L’histoire du film est actuellement inconnue, mais l’original a suivi Goldberg en tant que showgirl de Las Vegas qui est témoin d’un meurtre et passe sous la protection des témoins en tant que nonne. Dans la suite, elle retourne au couvent en faveur d’une amie religieuse pour enseigner la classe de musique de l’école d’accompagnement, qu’elle transforme finalement en choeur.

Deadline rapporte que le troisième volet du film a Tim Federle en tant que réalisateur, Madhuri Shekar en tant que scénariste et Perry en tant que producteur. Goldberg a travaillé sur d’autres productions de Perry, notamment For Colored Girls et Nobody’s Fool.