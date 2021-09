L’ancien défenseur d’Arsenal “préoccupé” par le sentiment des fans qui ne finira que mal

Mikael Silvestre a exprimé son inquiétude face au nombre d’appels pour le limogeage de Mikel Arteta si tôt dans la saison.

Silvestre a rejoint Arsenal en 2008 étant tombé en disgrâce à Manchester United, où il a fait plus de 350 apparitions. Il a passé deux saisons avec les Gunners mais n’a disputé que 43 matchs toutes compétitions confondues. Comme d’autres anciens joueurs, il a maintenant son mot à dire sur Arteta.

L’ancien international français s’est prononcé pour la défense de l’Espagnol, qui, selon lui, a besoin du soutien des fans, sinon la mauvaise forme ne se redressera pas.

“Je suis principalement préoccupé par le fait que beaucoup de gens veulent du changement”, a-t-il déclaré à Sport 1.

« Vous ne pouvez pas claquer des doigts et produire de bons résultats. Les gens doivent être patients et soutenir l’équipe et le chef d’équipe.

« C’est la seule façon pour que tout puisse s’inverser. Chaque match est une opportunité ; c’est la bonne attitude.

« Il y a des choses à repenser. Mais il faut une grande cohésion pour traverser cette période difficile.

“Pour l’instant, il est certainement préférable de lui donner (Arteta) plus de temps au lieu de viser un changement rapide.”

Bien que seulement trois matches de Premier League aient été disputés, Arsenal se prépare ce week-end avec un match crucial et incontournable.

Ils affrontent Norwich, qui sont au bas du tableau avec eux et seulement une place au-dessus d’eux en raison de leur seul but marqué.

S’ils perdent aux Emirats samedi, il n’est pas exclu qu’Arteta soit limogé.

On ne pense pas qu’Edu et le reste de la hiérarchie d’Arsenal envisagent un changement immédiat. Cette défaite pourrait cependant complètement modifier leur position.

Deux remplaçants d’Arteta évoqués

TEAMtalk dévoilé vendredi Graham Potter et Thomas Frank apparaissent comme des candidats potentiels pour le remplacement d’Arteta.

Nous comprenons que certains au sein du club ont commencé à chercher des options potentielles, et tandis que des entraîneurs au chômage tels qu’Antonio Conte et Eddie Howe sont liés, on pense que Frank et Potter sont intéressants.

Frank et Potter sont tous deux considérés comme deux des entraîneurs les plus réputés d’Europe ayant fait impression en Angleterre.

Frank a guidé avec succès Brentford en Premier League la saison dernière et a pris un bon départ dans la vie dans l’élite.

Potter a pris en charge Brighton après avoir impressionné avec Swansea. Il remporte également de nombreux éloges pour son style de jeu.

On pense que le football offensif affiché par les équipes de Frank et Potter impressionne les chefs des Émirats.

