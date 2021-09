L’ancien défenseur de la France et du Paris Saint-Germain Jean-Pierre Adams est décédé à 73 ans après avoir passé 39 ans dans le coma

in

L’ancien défenseur français Jean-Pierre Adams est décédé à l’âge de 73 ans après avoir passé 39 ans dans le coma.

L’ancien défenseur central, qui a remporté 22 sélections avec les Bleus, a été plongé dans le coma après qu’une opération de routine du genou en 1982 a mal tourné et a privé son cerveau d’oxygène, entraînant un arrêt cardiaque et des lésions cérébrales.

Après 39 ans dans le coma, Adams est décédé

Adams est né au Sénégal et a également joué pour le Paris Saint-Germain entre 1977 et 1979.

Il a quitté l’hôpital au bout de 15 mois, après quoi il a été pris en charge par sa femme Bernadette, mais n’a jamais repris connaissance.

Plus de dix ans plus tard, le médecin a été sanctionné pour les échecs de l’opération : un mois de prison avec sursis et 750 € d’amende.

Adams (à gauche) a représenté la France à 22 reprises

Dans un communiqué, le PSG a exprimé ses condoléances et a déclaré que “la joie de vivre, le charisme et l’expérience d’Adams imposaient le respect”.

Adams a également fait 145 apparitions pour Nice avant son déménagement dans la capitale, après avoir joué 84 matchs pour son premier club à Nîmes.

Nice rendra hommage lors de son match à domicile contre Monaco le 19 septembre. Nîmes a déclaré avoir présenté ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.