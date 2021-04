L’ancien défenseur de Man City salue “ l’incroyable ” Phil Foden mais admet qu’il n’est pas confiant avec les chances de l’équipe contre le Paris Saint-Germain

L’ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha, ne tarissait pas d’éloges sur son ancien club après leur victoire en Coupe Carabao contre Tottenham dimanche.

L’ancien homme de City était impressionné par la performance étincelante de Phil Foden et a déclaré que l’équipe de Pep Guardiola “ avait rendu la tâche impossible aux Spurs ”, mais a admis ses doutes avant leur demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Nedum Onuoha est un grand fan de Manchester City.

Le gaffeur de la ville Guardiola a conduit son équipe à leur neuvième pièce d’argenterie après avoir battu les Spurs de manière routinière, les Citizens dominant la possession tout au long du match.

L’arrière central nigérian Onuhoa a passé huit ans dans son club d’enfance, obtenant 95 sélections avant de rejoindre les Queens Park Rangers où il a passé une grande partie de sa carrière.

Et il a été impressionné par la performance de l’équipe, déclarant au talkSPORT Breakfast de lundi: «La façon dont ils ont tous joué était incroyable, personne n’a eu un mauvais match hier.

«Même si nous pouvons parler des inconvénients des Spurs, je pense que les aspects positifs de City ont brillé ce jour-là, car ils étaient tellement à l’avant-garde qu’ils ont empêché les Spurs d’avoir un grand effet sur le jeu.»

Cette domination était claire tout au long du match, les Spurs n’ont eu que deux tirs pendant les 90 minutes, dont un seul cadré, et ont passé la majorité du match dans leur propre moitié de terrain.

Man City a remporté la Coupe de la Ligue pour une quatrième saison consécutive

La haute pression et la qualité des passes de City étaient trop importantes pour les hommes du patron par intérim Ryan Mason, et ils auraient sans doute pu gagner plus.

Harry Kane n’a eu aucun impact sur le jeu, et beaucoup pensent que cela pourrait être la dernière goutte pour lui, car il pourrait chercher un mouvement à la recherche de trophées.

Onuoha savait que les Spurs joueraient un jeu plus prudent, et a même admis qu’il pensait qu’ils auraient pu s’enfuir avec une victoire, avec leur rythme sur le compteur.

«Les Spurs ont eu la tactique d’absorber la pression et de les frapper à la pause», a-t-il ajouté. «J’étais donc un peu anxieux d’avoir vu ce genre de match aller aux Spurs bien avant.

«Le plan de match de City a fonctionné car ils ont annulé leurs trois premiers. Ils n’ont pas paniqué et ils ont rendu la tâche très difficile pour les Spurs.

.

Kane quittera-t-il maintenant les Spurs?

La quatrième victoire record de Guardiola en Coupe de la Ligue a été beaucoup plus facile grâce aux contributions de Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Foden.

L’Anglais de 20 ans, qui a remporté le joueur du match, a été dans une forme incroyable ces derniers temps, brillant pour l’Angleterre et propulsant City en demi-finale de la Ligue des champions.

Onuoha était impressionné par son contrôle du ballon, affirmant: “Le ballon colle à son pied.”

.

Phil Foden a déjà remporté sept grands trophées de club à l’âge de 20 ans

À l’approche de la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi, l’ancien Citizen a déclaré que City et le PSG se dirigeraient vers l’égalité avec la pression, les deux équipes ayant échoué dans la plus grande étape des années précédentes.

Et Onuoha a admis qu’il n’était pas convaincu que City obtiendrait une victoire, mais il pense qu’ils peuvent accéder à leur toute première finale.

Une potentielle blessure à la cuisse subie par Kylian Mbappe en Ligue 1 pourrait être un facteur déterminant dans le match, et Onuoha a déclaré: «Si je ne le vois jamais jouer contre City, je serai plus que heureux.

Sans Mbappe, City serait sûrement favori, et une victoire contre le PSG signifierait que les Citizens seraient un pas de plus pour devenir champions d’Europe pour la première fois.

mettre à jour

Les stars du PSG “ fraîches et prêtes à partir ” pour l’UCL avec Mbappe “ enveloppé de coton ”

risque

Haaland, Kane et Salah parmi les stars qui pourraient manquer à l’UCL la saison prochaine

critique

La star de la ville Gundogan s’exprime sur les réformes de l’UCL et soulève des inquiétudes pour les joueurs

Dommageable

Boris Johnson attaque les clubs de Premier League à propos du plan européen et l’UEFA émet un avertissement

content de te revoir

Un gaspillage de Liverpool hors de l’UCL alors que le Real Madrid sécurise les retrouvailles de Chelsea pour Hazard

dessiner

Tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions: Chelsea affrontera le Real, Man City affrontera le PSG de Neymar