L’ancien défenseur des Rangers en mouvement alors qu’il rejoint l’équipe de championnat

L’ancien défenseur des Rangers Lee Hodson a rejoint Kilmarnock, retournant à Rugby Park après un prêt en 2016.

L’ancien international nord-irlandais, qui a également été avec St. Mirren et Hamilton, est le dernier visage à rejoindre la reconstruction de Tommy Wright alors que Killie cherche à rebondir en Premiership à la première demande.



Mark Runnacles/.

Le dernier match de Hodson pour l’équipe d’Ayrshire est survenu alors qu’ils battaient Falkirk lors des éliminatoires de relégation pour conserver leur statut de premier plan et l’ancien défenseur des Rangers espère terminer la saison avec une autre célébration.

Après un passage en Angleterre avec Gillingham, Hodson cherche à se lancer pour Killie – et il pourrait faire ses débuts demain dans le choc du SPFL Trust Trophy avec Falkirk.

“J’étais intéressé à revenir dès que j’ai entendu parler de l’intérêt de Killie, connaissant la taille du club et le chemin parcouru pour revenir en Premiership”, a déclaré Hodson. «Je voulais faire partie de cela et aider à ramener ce club à sa place. J’ai eu de bons souvenirs de jouer devant les fans ici.

«Je suis plus expérimenté mais je donne toujours tout sur le terrain pour le club et je veux gagner chaque match.

« Le match des séries éliminatoires ici reste toujours dans mon esprit pour l’émotion et l’atmosphère qu’ils ont créées sur le terrain. Vous pouviez voir à quel point tout cela signifiait pour les supporters et la communauté.

“La dernière fois que mon séjour ici s’est terminé sur une bonne note et à la fin de la saison, j’espère que nous pourrons avoir un autre type de célébration.”

Hodson a signé un contrat d’un an avec l’équipe de Rugby Park et le manager Tommy Wright a hâte de travailler à nouveau avec l’ancien défenseur des Rangers.

La paire a travaillé ensemble dans le cadre de la configuration nationale nord-irlandaise et Wright est ravi d’ajouter quelqu’un de la polyvalence de Hodson à son équipe.

«Je veux avoir une équipe qui a une vraie compétition partout dans le parc et à l’arrière était une position où je n’avais qu’un seul joueur senior en Jason Naismith.

Ici pour faire plus de souvenirs heureux Bon retour, @leehods2 – Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) 3 septembre 2021

“J’ai travaillé avec l’équipe d’Irlande du Nord quand Lee y était et je savais qu’il s’entraînait avec Dundee et qu’il était toujours disponible. Nous avons eu une discussion rapide avec lui avant la fermeture de la fenêtre et nous l’avons déplacé depuis lors.

«Je suis heureux de l’avoir intégré, il a de l’expérience et offrira une vraie compétition et il peut jouer plusieurs postes différents : arrière droit et arrière gauche et il a joué dans un rôle de milieu de terrain central et dans un arrière trois.

« Avec COVID toujours en cours, nous avons besoin d’une équipe pour faire face aux blessures et au COVID. Je suis heureux de l’avoir intégré et je pense qu’il sera un très bon ajout à l’équipe et à l’équipe.

