L’ancien député de Rajya Sabha et journaliste senior Chandan Mitra est décédé, le Premier ministre Modi présente ses condoléances

in

L’ancien député du Rajya Sabha et journaliste senior Chandan Mitra est décédé mercredi soir. Il avait 65 ans. La nouvelle a été confirmée par son fils Kushan Mitra.

L’ancien député du Rajya Sabha et journaliste senior Chandan Mitra est décédé mercredi soir. Il avait 65 ans. La nouvelle a été confirmée par son fils Kushan Mitra.

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances pour la disparition de Mitra. « On se souviendra de Shri Chandan Mitra Ji pour son intelligence et ses idées. Il s’est distingué dans le monde des médias comme dans celui de la politique. Angoissé par sa disparition. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Om Shanti », a tweeté le Premier ministre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.