L’ancien député du Congrès Sushmita Dev quitte le parti, susceptible de rejoindre le Congrès de Trinamool

Sushmita Dev rencontrera probablement aujourd’hui le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, au milieu des spéculations généralisées sur son adhésion au Congrès de Trinamool. (Express Photo)

L’ancienne députée du Congrès Sushmita Dev a démissionné du parti dimanche, mentionnant un “nouveau chapitre du service public” dans sa lettre à la chef Sonia Gandhi. Elle rencontrera probablement aujourd’hui le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, au milieu des spéculations généralisées sur son adhésion au Congrès de Trinamool.

Dans sa lettre à Gandhi, Sushmit Dev n’a offert aucune raison pour qu’elle quitte le parti après trois décennies. Elle a changé sa biographie Twitter en “ancien membre” et aurait également quitté le groupe WhatsApp du parti.

