L’ancien député Mohinder Rinwa se dit “ étouffé ” au Congrès, prêt à rejoindre Shiromani Akali Dal

Rinwa avait représenté la circonscription de Fazilka.

Les luttes intestines au Congrès du Pendjab sortent maintenant en public, la direction du parti échouant à pacifier les chefs rebelles. Le chef du Congrès et ancien député, le Dr Mohinder Rinwa, a décidé de quitter le parti et devrait rejoindre l’opposition Shiromani Akali Dal en présence de Sukhbir Singh Badal.

Rinwa avait représenté la circonscription de Fazilka. L’ancien député a confirmé le développement à The Indian Express en disant qu’il se sentait étouffé dans le parti. Il a affirmé que personne n’apprécie un leader au Congrès et que le capitaine du CM Amarinder Singh ne répond pas aux appels des hommes du parti même lorsqu’il n’est pas au pouvoir. Il a fait l’éloge de Sukhbir Singh Badal en disant que le chef de la SAD n’a pas manqué un seul appel.

Mohinder Rinwa était considéré comme un leader puissant dans sa circonscription et était souvent approché par ceux qui recherchaient des transferts et des affectations. Cependant, il a été ignoré par le gouvernement du capitaine et n’a été nommé président d’aucun conseil d’administration de la société. Le député à deux reprises avait gagné une fois en tant qu’indépendant et plus tard sur un billet pour le Congrès.

Il avait protesté contre la décision du parti de donner un billet à Davinder Singh Ghubaya lors des élections à l’Assemblée 2017. Il avait même menacé de se présenter en tant qu’indépendant. Cependant, le parti a réussi à l’apaiser cette fois.

Selon les rapports, cette fois, le parti n’a fait aucun effort pour l’empêcher de partir et de rejoindre le parti rival.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.