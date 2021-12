L’ancien développeur de Call Of Duty déclare que la série a besoin d’une « revitalisation »

Robert Bowling, l’ancien stratège créatif du studio Call of Duty Infinity Ward de 2006 à 2012, a commenté l’avenir de la série Call of Duty. Postant sur Twitter, Bowling a déclaré que la franchise Call of Duty devait être reconstruite.

« Nous avons besoin de plus qu’une itération, nous avons besoin d’une revitalisation », a déclaré Bowling en réponse à un tweet de Modern Warzone sur l’état actuel de Call of Duty.

Bowling a déclaré que la série Call of Duty pourrait bénéficier d’un retour au « gameplay de base » au lieu de « passerelles de contenu ».

« Nous avions l’habitude de traiter nos joueurs comme une communauté et non comme des consommateurs. Nous les avons amenés au bercail pour obtenir des commentaires sur la carte et non sur le marché », a déclaré Bowling.

Il est temps de construire à partir des crampons. Nous avons besoin de plus qu’une itération, nous avons besoin d’une revitalisation. Un focus sur le gameplay de base et non sur les passerelles de contenu. Nous avions l’habitude de traiter nos joueurs comme une communauté et non comme des consommateurs. Nous les avons amenés au bercail pour des commentaires sur la carte et non pour des commentaires sur le marché – Robert Bowling (@fourzerotwo) 31 décembre 2021

Après avoir évolué dans l’industrie des jeux, Bowling est maintenant à la tête du studio de Midnight Society, un nouveau développeur de jeux qui espère « inaugurer la nouvelle ère des titres multijoueurs PvP en ligne ». Le développeur de Halo Infinite, Quinn DelHoyo, est le directeur créatif et le Dr Disrespect dirige également l’équipe.

Quant à Call of Duty, la dernière entrée était Call of Duty: Vanguard de novembre. Le jeu de 2022 serait un nouveau jeu Modern Warfare axé sur les cartels de la drogue colombiens.